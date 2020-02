Video, Résultat, résumé et buts Hellas Verona vs Juventus 2-1

Il Hellas Verona a réalisé une grande victoire bien méritée 2-1 Juventus le jour 23 du Serie A 2019-2020.

Le jeu a commencé très bien pour le Hellas Verona qui semblait très solide générant de bonnes opportunités, à 9 Marco Faraoni a pris un coup très dangereux, une minute plus tard Amir Rrahmani il est également resté proche, la pression semblait porter ses fruits à 20 Marash Kumbulla il l’a envoyé au fond, mais après l’avoir examiné dans le VAR, il a été annulé par une position avancée, après quoi il n’y avait pas grand-chose à dire, Juventus amélioré avec Cristiano Ronaldo cherchant le but, mais au repos il n’y en avait plus. Pour la seconde moitié, le crash est resté très serré, il n’y avait pas beaucoup d’opportunités claires, mais à 65 ans, un gros rebond est apparu Cristiano Ronaldo à définir en définissant 0-1, cependant Hellas Verona il n’a pas baissé sa garde et 76 Fabio Borini mettre la cravate, mais ce ne serait pas tout, étant donné qu’à 85 une pénalité révisée dans le VAR avec la main de Bonucci a permis Giampaolo Pazzini mettre la finale 2-1.

Avec cette défaite, Juventus stagné en 54 points et pourrait être atteint dans la direction de la Série Atandis que le Hellas Verona Il est monté à la sixième place avec 34 unités. Vecchia Signora se rendra à Milan jeudi prochain en demi-finale de la Coupe d’Italie. Hellas Verona 2-1 Juventus.

[Vídeo] Résultat, résumé et buts Hellas Verona vs Juventus 2-1 Serie A 2019-2020