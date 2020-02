Il Inter Milan prouvé que cela va par le titre de la Serie A 2019-2020 venant de l’arrière pour battre 4-2 à Milan le 23e jour de la campagne.

Le match a commencé de façon très uniforme, Inter Milan Je cherchais à prendre les rênes, mais ce n’était pas très clair, alors que le Milan semblait s’attendre à une occasion qui a atteint 40 lorsque Avant Rabic mettre le 0-1, mais ce n’était pas tout, car juste avant que nous allions à la pause est apparu Zlatan Ibrahimovic Rubrique 0-2. Pour la deuxième fois, Inter Milan Il est parti avec tout et à 6 minutes Marcelo Brozovic réduit et 2 minutes plus tard Matías Vecino J’ai la cravate, le Milan Il avait l’air battu et battu après le tirage au sort et cela a coûté 70 Stefan de Vrij atteint le 3-2, Il Diavolo est allé avec tout, à 89 Ibrahimovic Il a éclaté le poteau, mais dans une contre-attaque à 90 + 3 Romelu Lukaku a mis la finale 4-2.

Avec cette victoire, Inter Milan Il a atteint 54 points en tant que leader, tandis que Milan au point mort dans 32 unités à la dixième place de la Série A. Les deux auront une activité pendant une demi-semaine en Coupe d’Italie, I Nerazzurri recevra Napoli, tandis qu’Il Diavolo recevra la Juventus. Inter Milan 4-2 Milan.

[Vídeo] Résultat, résumé et buts Inter Milan vs Milan 4-2 Round 23 Serie A 2019-2020