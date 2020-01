La Juventus Il a répondu aux prévisions, battant 3-1 Rome en quart de finale de la Coupe d’Italie 2019-2020.

Le match a commencé uniformément, mais peu à peu Juventus a commencé à contrôler les actions et finalement à 26 est apparu Cristiano Ronaldo mettre le 1-0, ce n’était pas tout pour le dominant Vecchia Signora et à 38 il a augmenté son avantage lorsque Rodrigo Betancur mettre le 2-0 et juste avant d’aller se reposer Leonardo Bonucci Il a mis le 3-0 qui semblait définitif. Pour la deuxième fois, le Rome réussi à se rapprocher de 5 minutes avec un grand coup de Under that Buffon Il a fini par envoyer au fond de sa propre arche, il semblait que La Loba partirait avec tout, mais le Juventus contrôlé les actions pour conserver la victoire et le classement.

Donc, le Juventus Il a signé son ticket pour les demi-finales Rome supprimé Le Vecchia Signora se rendra à Naples dimanche le 21e jour de la Série A. Juventus 3-1 Rome.

[Vídeo] Résultat, résumé et buts Juventus vs Roma 3-1 Coupe d’Italie 2019-2020