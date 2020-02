Il Real Madrid Il a poursuivi sa campagne incertaine en ajoutant une pause très difficile 1-0 lors de sa visite au Lift pour le 25e jour du Ligue espagnole 2019-2020.

Le match a commencé uniformément, le Lift cela montrait qu’il était venu pour concourir, mais c’était le Madrid celui qui a eu le premier à 11 ans Karim Benzema Il a pardonné une main à la main, tandis qu’Isco a échoué dans le rebond, 2 minutes plus tard Morales a échoué une étape claire qui n’aurait laissé que Borja Mayoral, à 16 Casemiro Il a raté une tête sans gardien de but, le match est resté très intense, les Merengues ont regardé de plus près, mais la pause est restée 0-0. Pour la seconde moitié, le tonique est resté avec un choc excitant, à 53 Eden Hazard Il a pardonné une occasion très claire, mais le Lift Il a continué à montrer qu’il venait pour concourir et à 79 ans est venu la surprise quand José Luis Morales a pris un bon coup pour les mettre en tête, ce qui a forcé les Merengues à tout faire, mais le match nul n’est pas venu.

Avec cette victoire, Lift est arrivé à 32 points grimpant à la dixième place, tandis que le Real Madrid perdu la tête en calant dans 53 unités en La Ligue. Les Merengues devront récupérer rapidement, puisqu’ils recevront mercredi Manchester City en Ligue des champions. Soulevez 1-0 le Real Madrid.

[Vídeo] Résultat, résumé et buts Levante vs Real Madrid 1-0 Ligue espagnole 2019-2020