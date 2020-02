Il Milan a subi un très douloureux match nul 1-1 à la dernière minute Juventus dans la première étape des demi-finales de la Coupe d’Italie 2019-2020.

Dès le début du jeu, nous avons vu que ce serait un choc ouvert, le Milan Je savais qu’il était vital de gagner, mais le Juventus avait plus de possession de balle, même ainsi, la pause était de 0-0. Pour la seconde moitié, le tonique est resté avec des opportunités pour les deux groupes, enfin à 61 Daim Rebic réussi à mettre devant Milan, mais 10 minutes plus tard Theo Fernández il a été expulsé et cela a ouvert la porte à la Juventus qu’il est parti avec tout, mais il semblait qu’ils ne trouveraient pas l’égalité, jusqu’à ce qu’à 90 + 1 une pénalité lui permette de Cristiano Ronaldo mettre la finale 1-1.

Donc, les deux Milan comme la Juventus Ils définiront le classement de la finale dans quelques semaines à Turin. La Vecchia Signora recevra Brescia dimanche lors de la 24e journée de Serie A. Milan 1-1 Juventus.

[Vídeo] Résultat, résumé et buts Milan vs Juventus 1-1 demi-finale Coupe d’Italie 2019-2020