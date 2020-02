Il Real Madrid réussi à reprendre le chemin du triomphe en s’imposant 4-1 lors de sa visite à Osasuna pour le 23e jour du Ligue espagnole 2019-2020.

Le jeu a commencé très bien pour le Osasuna ce qui montre qu’il est venu concourir à 14 ans Unai García a semblé mettre le 1-0, après que le Real Madrid a pris les rênes mais il était difficile d’être clair dans le dernier tiers, jusqu’à ce que à 33 Isco a obtenu la cravate qui a ouvert la voie depuis seulement 5 minutes plus tard Sergio Ramos Il a mis le 1-2 avec lequel nous nous sommes reposés. Pour la deuxième fois, le crash est resté uniforme, Osasuna essayé d’aller vers l’avant et de générer un danger, mais le Real Madrid cherche également à liquider et enfin à 84 Lucas Vázquez Il a signé à 1-3 et déjà lorsque le rival était démoralisé, Luka Jovic est apparu à 90 + 2 pour atteindre la finale 1-4.

Avec cette victoire, Real Madrid est arrivé à 52 points consolidant comme leader, tandis que Osasuna il a stagné dans 28 unités dans la douzième position de LaLiga. Les Meringues recevront la Celta de Vigo dimanche prochain le 24 de la campagne. Osasuna 1-4 Real Madrid.

[Vídeo] Résultat, résumé et buts Osasuna vs Real Madrid 1-4 Ligue espagnole 2019-2020