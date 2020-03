Il Real Madrid a réalisé une grande victoire 2-0 sur le Barcelone le 26e jour du Ligue espagnole 2019-2020 dans le Santiago Bernabéu.

Le jeu a commencé très intensément, Real Madrid J’ai essayé de prendre les rênes, mais Barcelone avait l’air mieux, à 21 ans Antoine Griezmann Il avait le premier dégagé, à 34 c’était le tour d’Arthur exigeant Courtois, 4 minutes plus tard l’archer blanc habillé en héros avec un autre grand arrêt, même si le Blaugranas étaient plus proches, la pause était de 0-0. Pour la deuxième fois, le duel a perdu en intensité, mais peu à peu le Real Madrid a commencé à dominer les actions, à 55 Isco a pris une belle photo Ter-Stegen sauvé de façon spectaculaire, à 60 Piqué sauvé sur la ligne, la pression a finalement payé pour les Blancs à 71 ans lorsque Vinicius Il a pris un tir qui a été dévié par Piqué pour finir au fond du filet, ce qui a forcé le Barcelone aller avec tout, mais le Real Madrid Il a bien résisté et dans certaines contre-attaques, il est même resté proche de la seconde, jusqu’à ce qu’à 90 + 3 Mariano mette la finale 2-0.

Avec cette victoire, Real Madrid arrivé à 56 points en se plaçant en tête, juste au-dessus du Barcelone Il est resté avec 55 unités. Les Merengues se rendront au Betis dimanche prochain, tandis que les Blaugranas recevront la Royal Society samedi, tous les deux d’ici le 27 La Ligue. Real Madrid 2-0 Barcelone.

[Vídeo] Résultat, résumé et buts Real Madrid vs Barcelone 2-0 Ligue espagnole 2019-2020