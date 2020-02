Il Real Madrid Il a subi un très dur match nul 2-2 contre lui Celtic of Vigo le jour 24 du Ligue espagnole 2019-2020.

Le jeu a commencé très bien pour le Celtic of Vigo, étant donné que seulement à 7 minutes Fiódor Smolov les mettre devant, à partir de là Real Madrid a dû commencer à presser à 15 Casemiro était proche, Gareth Bale est également resté près de 39, mais les Celestes n’ont pas abandonné l’attaque et 42 Aidoo Il est resté très proche du second, mais au repos il n’y en avait plus. Pour la seconde moitié, seulement 7 minutes se sont écoulées lorsque Marcelo servi à Toni Kroos qui n’a pas pardonné la cravate, le Real Madrid a pris le contrôle et à 65 ans un criminel autorisé Sergio Ramos mettre le 2-1, il semblait que les Merengues sortaient de la victoire, mais à 85 Santi Mina a obtenu l’égalité, 2 minutes plus tard Karim Benzema éclater le poste pour signer le match.

Avec cette cravate le Real Madrid est arrivé à 53 points en tant que leader solo, mais juste un point au-dessus de Barcelone, tandis que Celta de Vigo, de Nestor Araujo, est arrivé à 21 unités quittant la zone de relégation. Les Merengues se rendront à Levante mardi prochain le 25e jour de La Ligue. Real Madrid 2-2 Celtic.

[Vídeo] Résultat, résumé et buts Real Madrid vs Celta 2-2 Ligue espagnole 2019-2020