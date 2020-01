Il Real Madrid n’a pas eu trop de problèmes pour remporter une solide victoire 4-0 Saragosse au deuxième tour de la Copa del Rey 2019-2020.

Depuis le début du jeu, c’était la Real Madrid celui qui a pris les rênes, vient de courir la 6e minute quand Raphael Varane les mettre en avant, après quoi les Merengues ont continué à dominer devant un Saragosse qui était plus concentré sur cette position en attendant une opportunité, mais à 32 ans Lucas Vázquez semblait se reposer avec le 0-2. Pour la deuxième fois, Saragosse Il a cherché à avancer les lignes montrant de bonnes choses, il a essayé de remonter le visage et il a bien fait les choses, mais à 72 Vinicius mettre le 3-0 et 7 minutes plus tard Karim Benzema scellé la victoire avec la finale 4-0.

Donc, le Real Madrid Il a signé son ticket pour les quarts de finale de la Copa del Rey où il attendra un rival. Samedi prochain, les Merengues recevront l’Atlético de Madrid en Liga dans un duel vital pour leur aspirations Saragosse 0-4 Real Madrid.

[Vídeo] Résultat, résumé et buts Saragosse vs Real Madrid 0-4 Copa del Rey 2019-2020