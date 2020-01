Raul Jimenez eu un grand après-midi en Angleterre, aidant au retour du Les loups qui a battu 3-2 à Southampton le jour 23 du Premier League 2019-2020.

Le match a commencé avec une commande claire de Southampton ce qui était beaucoup mieux que les loups, à 15 ans, ils ont réussi à profiter de l’annotation de Jan Bednarek, mais ce n’était pas tout pour les saints qui continuaient à appuyer et à 35 ans, ils ont augmenté leur avantage avec un but de Shane long, conclut ainsi la première période. Pour la seconde moitié, tout a changé, le Les loups ils ont serré et juste après 8 minutes Pedro Neto s’est approché d’eux, la motivation est allée au maximum et une pénalité à 65 lui a permis Raul Jimenez Marquez la cravate, le Southampton Il avait l’air dépassé et 76 Adama Traore envoyé un centre précis afin que Jiménez Il tirera en mettant la finale 2-3.

Avec cette victoire, Les loups ils ont atteint 34 points grimpant à la sixième place, tandis que le Southampton stagné en 28 unités en douzième position. Los Lobos recevra Liverpool jeudi prochain le 24e jour de la Premier League. Southampton 2-3 loups.

[Vídeo] Résultat, résumé et buts Southampton vs Wolves 2-3 Premier League 2019-2020