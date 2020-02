La Juventus a continué sans montrer un football aussi solide, mais a continué d’ajouter des victoires battant maintenant 2-1 à SPAL le 25e jour du Serie A 2019-2020.

Depuis le début du match, c’était la Juventus celui qui a pris les rênes en essayant, mais ils ont eu du mal à générer un réel danger dans l’arc de la SPAL qu’il se tenait bien, endurant une occasion, jusqu’à ce qu’à 39 Juan Cuadrado est apparu avec une passe précise pour que Cristiano Ronaldo seulement pousser 0-1, donc nous sommes allés nous reposer. Pour la deuxième fois, SPAL Je voulais réagir, mais la qualité de Juventus Il était plus âgé et à 60 ans Aaron Ramsey semblait se contenter de 0-2, mais les locaux ont commencé le match à 69 avec un penalty bien exécuté par Andrea Petagna, mais il n’y en avait plus.

Avec cette victoire Juventus est arrivé à 60 points consolidant en tant que leader, tandis que SPAL il est resté dans 15 unités dans la dernière position de la Série A. Vecchia Signora se rendra à Lyon mercredi prochain en Ligue des champions. SPAL 1-2 Juventus.

[Vídeo] Résultat, résumé et buts SPAL vs Juventus 1-2 Round 25 Serie A 2019-2020