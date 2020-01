Il Real Madrid Il n’a pas passé un bon moment, mais il a réussi à battre le 3-1 Unionistes de Salamanque en 16e de finale de la Copa del Rey 2019-2020.

Le match a commencé uniformément, le Real Madrid essayé de prendre les rênes mais ça lui a coûté sur un terrain très dur, petit à petit ils ont commencé à contrôler et finalement à 17 ans Gareth Bale les mettre devant, 2 minutes plus tard le Unionistes de Salamanque ils ont répondu en demandant au maximum à Areola, au 34 James Rodriguez Il semblait s’installer avec 0-2, mais il a éclaté le poteau, alors nous sommes allés nous reposer. Pour la seconde moitié du Unionistes de Salamanque ils ont surpris 57 quand Álvaro Romero mis en avant après une erreur de Militao, 5 minutes plus tard un autogol de Gongora a permis au Real Madrid reprendre l’avantage, le crash a été assez uniforme, Karim Benzema cherchait à liquider, les locaux cherchaient à partir avec tout, à 78 Javi Nava, tête la première, restait près, les Salamantinos étaient très motivés, mais les Merengues ont enduré la pression, à 85 ans ils étaient sur le point de liquider avec un coup de Brahimi au poste, enfin à 90 + 2 même Brahim Diaz Il avait son match revanche mettant la finale 3-1.

Ainsi, les Merengues ont rempli leur avance en huitièmes de finale de la Copa del Rey. Il Real Madrid se rendra à Valladolid dimanche le 21e jour de La Ligue. Unionistas Salamanca 1-3 Real Madrid.

[Vídeo] Résultat, résumé et buts Unionistas Salamanca vs Real Madrid 1-3 Copa del Rey 2019-2020