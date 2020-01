[Vídeo] Résultat, résumé et objectifs Manchester City vs Manchester United 0-1 League Cup 2019-2020

Il Manchester United dit au revoir au Coupe de la Ligue 2019-2020 avec une bonne victoire 1-0 sur le Manchester City, bien que peu utile.

Le match a commencé uniformément, même si c’était le Manchester City celui qui a commencé à prendre les rênes, à 6 heures Kun Aguero C’était très proche, à 16 ans, le Kun exigeait le plus de De Gea qui s’habillait en héros dans l’arc, les Citizens étaient clairement dominateurs, mais à 34 ans Nemanja Matic semblait diriger le Manchester United et resserrer la série, mais au repos il n’y en avait plus. Pour la deuxième fois, Manchester United essayé d’avancer les lignes, mais ils ont eu du mal à attaquer, à 57 Ville semblait liquider mais Raheem Sterling Pardonné devant De Gea, 64 Anthony Martial a pris un coup qui a touché le poteau, à 72 Gundogan un incroyable échoué, les Red Devils sont allés à l’attaque, mais ils n’ont rien trouvé d’autre et tout était compliqué à 76 lorsque Matic lui-même a été expulsé, même à 83, il semblait que le Kun mettre la cravate, mais le VAR a annulé le but par position avancée.

Donc, le Manchester City avancé à la grande finale avec le mondial 3-2, il sera mesuré à Aston Villa, tandis que le Manchester United Il a été éliminé. Les citoyens visiteront Tottenham dimanche, tandis que les Red Devils accueilleront les Wolves samedi, à la fois pour Premier League. Manchester City 0-1 Manchester United.

