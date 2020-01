Vidéo : Résumé de Real Madrid – Atlético Madrid en finale de la Supercoupe d’Espagne

Comme en finale de la Ligue des champions 2016, Madrid a battu l’Atlético aux tirs au but après un match nul et vierge : dans un match qui s’est intensifié au fil des minutes et qui s’est terminé par une prolongation vertigineuse, Madrid a remporté la Super Coupe. C’est arrivé à Djeddah, en Arabie, où Madrid a été plus précis dans les éliminatoires.

Zidane a conservé le scénario qui a si bien fonctionné contre Valence : Casemiro, Kroos et Valverde comme trident au milieu de terrain, avec Isco et Modric dans la création et Jovic comme seul attaquant.

Simeone s’en tenait également au plan qui l’avait conduit en finale : il récupérait Giménez dans l’axe de la défense et faisait confiance aux capacités de Correa et de Saúl en tant qu’évêques et surtout à celles de Joao Félix au milieu de terrain et de Morata en ‘neuf’.

LE PLAN PRÉVU

Plus à l’aise avec le ballon mais sans profondeur, le Real Madrid a commencé par dominer contre un Atlético qui est à l’aise avec un bloc bas. L’équipe de Simeone défendait de manière ordonnée, toujours solidaire, tandis que Madrid déplaçait le ballon d’une aile à l’autre, Isco et Modric échangeant leurs positions et les trois pivots marchant fréquemment sur l’avant de la surface d’Oblak.

Vertical par définition, l’Atlético a cherché à se mettre en retrait de Ramos et Varane : Morata a failli tirer un penalty de Courtois dans la première action dangereuse du match, mais le Belge est arrivé à temps pour dégager le ballon proprement. Casemiro correspond avec une frappe de la mi-hauteur puis une tête qui passe au-dessus de la barre.

Face à la timidité des ailiers de l’Atlético, plus défensifs que créatifs, Carvajal et Mendy tentent de creuser en profondeur les flancs. Le Français, qui n’est pas vraiment un prodige avec le ballon à ses pieds, a failli donner du fil à retordre à Oblak après une passe en retrait à Trippier et une frappe au premier poteau. La première mi-temps, jouée à un rythme lent, n’était qu’une simple formalité entre deux équipes qui se craignent et se respectent.

La pause s’est terminée par la trêve : Madrid est entré dans une frénésie et très vite, il était sur le point de battre Oblak, après une belle conduite de Modric dans la zone des trois quarts. Le Croate a laissé échapper une passe précise à Jovic, qui a fini légèrement hors-jeu.

CHANGEMENT DES PIÈCES DE SIMEONE ET DE ZIDANE

C’était le premier avertissement sérieux de l’équipe de Zidane. Avec Modric à la barre, Madrid a fait un pas en avant. Simeone a réagi en éliminant Herrera pour donner à Vitolo un pied et une présence offensive, bien que le scénario du match n’ait pas changé.

Zidane a cherché un nouveau départ, misant sur la fraîcheur de Rodrygo, qui a remplacé un Isco terne. Son équipe a lu le message : nous devions aller au match.

ÉCHANGE DE COUPS

Valverde s’est imposé 1-0 sur un tir très net, pratiquement seul face à Oblak. Il n’avait plus qu’à sauter sur une passe méritée de Jovic pour reprendre de la tête, mais la lumière de l’Uruguayen s’est éteinte et son tir est passé à côté.

Vitolo a répondu en tirant son équipe au clair : sa conduite entre les lignes soulageait l’Atlético, qui a fait oublier la pression de Madrid et est entré dans le jeu. Trippier a envoyé un ballon à Morata que l’ancien Madrilène a frappé à ras de terre près du poteau gauche de Courtois, qu’il a dévié. Après une première mi-temps soporifique, la finale commençait à prendre forme.

D’ABORD MARIANO, PUIS THOMAS

Zidane a tenté de pimenter l’attaque avec Mariano, qui a remplacé Jovic, loin de ce que devrait être un attaquant madrilène, mais c’est Rodrygo qui a eu l’avant-dernière grande occasion avant la prolongation. Le dernier a été marqué par Thomas, qui a tenté de surprendre Courtois sur un coup franc de milieu de terrain.

SAINT OBLAK EN TEMPS ADDITIONNEL

La prolongation commence par un Atleti qui se déchaîne et un Vitolo qui mène le jeu – son premier tir de la prolongation est bien intercepté par Oblak. Bien qu’il ait joué avec le public contre lui (la majorité des joueurs madrilènes dans le stade), l’Atlético a grandi au fil des minutes.

Madrid a terminé le match avec Rodrygo, Mariano et Vinicius en attaque : rien à voir avec leur triplé habituel, mais malgré tout, Mariano a joué quelques minutes très intéressantes et a failli décanter la finale avec un tir à bout portant rejeté par Oblak. Oblak a également dégagé le rebond, le Modric cherchant le but.

Le Real Madrid a encore gagné contre l'Atletico, un air de déjà vu. (on vient d'ouvrir notre compte, à 5000 abos on vous fait gagner une console de jeu)#RealMadrid pic.twitter.com/78RqiG3zy2 — C[7]R 🍥 (@C7R_C7) January 12, 2020

EXPULSION DE VALVERDE

La prolongation a offert bien plus que les 90 minutes précédentes : même à la fin, Morata affrontait Courtois seul lorsque Valverde l’a fait tomber par derrière. Le rouge était classique. Madrid se retrouve avec dix joueurs, mais il ne reste que quelques minutes de jeu.

L’ATLÉTICO, SANS BUT AU PIRE MOMENT

L’Atlético a été un désastre aux tirs au but, Saul et Thomas ayant manqué leur tir et l’équipe de Simeone ayant enterré tous ses espoirs. Madrid, en revanche, a été impeccable : d’abord Carvajal, puis Rodrygo et enfin Modric, tous sans faute. Sergio Ramos a terminé le travail pour couronner à nouveau son équipe : bien que n’étant pas champion de Coupe ou de Ligue l’année passe