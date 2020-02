Video : Résumé et but de l’Atlético de Madrid – Liverpool | Victoire de l’Atlético de Madrid 1 – 0

L’Atlético de Madrid a clôturé le match aller des huitièmes de finale par une victoire étroite contre Liverpool. Les champions d’Europe ont été contraints d’affronter une équipe qui a montré ses vraies couleurs au plus haut niveau. Saul a marqué très tôt et dès lors, c’était un Atlético solidaire, travailleur et ordonné qui a su tenir jusqu’au bout et qui rêve de passer au prochain tour à Anfield Road.

L’équipe de Madrid est partie à la hâte. Avec les lignes avancées, en pressant et en cherchant le jeu par les groupes. Le bombardement a été rapidement récompensé. Saul a été attentif à un rebond à Fabinho après un corner et a poussé le ballon dans les filets depuis la petite surface. Le match a été disputé en quatre minutes seulement et les Rouge et Blanc n’ont plus eu à risquer un but dans la poche.

Alisson sauve contre Morata

Le scénario du match a changé avec le but et Liverpool a pris le relais, mais avec peu de profondeur. L’Atlético a bien fermé les espaces et dans les contre, ça a fait mal. Robertson a sauvé de justesse un tir dégagé de Morata et l’attaquant madrilène lui-même a caressé le but avec une superbe coupe et un tir qu’Alisson a sauvé de son corps.

L’équipe de Simeone n’était pas du tout mal à l’aise pour défendre dans sa propre moitié, bien qu’elle ait eu peur dans une action isolée. Oblak a manqué son coup de pied et a donné le ballon à Salah, qui a contrôlé longtemps et Firmino a renvoyé le mur en hors-jeu, si bien que le but suivant de l’Egyptien a été annulé par un hors-jeu net.

Liverpool n’a pas trouvé la clé pour combiner et a ensuite essayé le tir au but à travers Robertson et Fabinho avec peu de chance. Salah était mieux loti quand il s’est retrouvé seul sur place avec le but face à lui, mais son tir s’est écrasé sur la tête de Felipe et a été repoussé dans le coin.

Ils pardonnent le rouge à Mané

L’Atlético résiste sans plus tarder jusqu’à ce que le reste et le collégien polonais Marciniak pardonne le deuxième jaune à Mané par un coude à Vrslkjo dans la remise de la première mi-temps. Une action habituellement sanctionnée par un avertissement en Espagne, mais qui est restée impunie dans ce duel européen. L’indignation des fans rouge et blanc a retenti à la pause.

Klopp réagit rapidement et remplace Mané à la pause pour éviter la deuxième carte et donne l’entrée à Origi. Simeone a également déplacé la carte et s’est battu avec Marcos Llorente par un Lemar disparu. L’Atlético a gagné avec constance et a continué à défendre avec ordre. Cependant, une équipe comme Liverpool est toujours capable de générer et elle l’a fait dans une action combinée avec le tir de Salah qui est allé dans le côté du filet.

Diego Costa réapparaît

Liverpool a continué à insister, jouant constamment dans le camp de l’opposition. L’Atlético a eu du mal à sortir et n’a pu que déstabiliser Alisson par une explosion du côté de Lodi. Les “rouges” ont enfermé les matelas, mais ils n’ont pas non plus réussi à créer des chances nettes. C’est sur une balle rebondie que Henderson a tiré et la balle est partie en léchant le bois.

L’Atlético avait besoin d’un nouvel élan et Simeone a fait réapparaître Diego Costa trois mois après sa blessure. Le Brésilien a fait preuve de beaucoup de courage pour aider à tenir le résultat.

Atlético de Madrid Oblak, Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi, Koke, Saúl, Thomas, Lemar (Marcos Llorente, 45′), Correa (Diego Costa, 76′) y Morata (Vitolo, 70′)

Liverpool Alisson, Alexander-Arnold, Joe Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Henderson (Milner, 79′), Mané (Origi, 45′), Firmino y Salah (Chamberlain, 72′)