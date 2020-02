Video : Résumé et but de Lyon vs Juventus | Victoire de l’OL 1-0 | But de Lucas Tousart

Énorme performance de l’OL qui prend l’avantage avant le match retour. Et quand on voit le, niveau de cette Juventus, les Lyonnais peuvent espérer se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des champions.

📽 Exclu vidéo – Lucas Tousart a ouvert le score pour l'OL face à la Juventus #OLJuve. Le milieu de terrain a profité d'un très bon travail d'Houssem Aouar. Son but en vidéo 👇 — RMC Sport (@RMCsport) February 26, 2020

L’une des plus grandes surprises des huitièmes de finale de la Ligue des champions est arrivée : Lyon a battu la Juventus 1-0 à domicile grâce à un but de Lucas Tousart à la 31e minute de la première période. Cristiano, Dybala, Higuain et toutes les stars de l’équipe italienne n’ont pas pu tirer au but pendant toute la durée du match.

juventus a imposé des conditions de départ. Il avait le ballon mais il ne pouvait pas briser la défense du Lyon qui, en attaque, cherchait à réagir rapidement et à le jouer en égal. Au fil des minutes, les Français se sont mis en évidence et ont eu une occasion franche, après un corner, qui a frappé la barre transversale.

Après cet avertissement, la confirmation est arrivée. Après un rapide mouvement de côté, le centre a trouvé quatre joueurs lyonnais seuls face à Szczesny, dont Lucas Tousart, qui a envoyé le ballon au fond des filets pour crier la victoire 1-0 et surprendre l’équipe de Turin.

Malgré l’avance, ils ne se sont pas relâchés et ont continué à chercher un moyen de creuser l’écart. De plus, la Juventus a tout donné pour le tirage au sort et la première moitié de la finale est devenue intéressante. Au-delà de ses tentatives, la Juventus a connu une première mi-temps molle devant le but : zéro tir, mais 57 % de possession de balle.

Le complément était tout Juventus. Lyon se réfugie et donne le ballon aux Bianconeros qui, bien que dominant de la possession de balle, ne parviennent jamais à percer la défense française. La statistique négative est restée : ils n’ont pas réussi à frapper un des 13 coups qu’ils avaient (Lyon a essayé 12 fois), bien qu’ils aient essayé tout au long du match.

De plus, sur la fin, il y a eu une controverse avec Dybala qui est tombé dans la zone et toute la Juventus a réclamé un penalty, mais l’arbitre n’a pas acheté l’attaque.

Ainsi, les Lyonnais ont donné le coup avant la Juventus. Bien que ce ne soit pas un mauvais résultat pour les Italiens, ils sont obligés de gagner à domicile pour passer (s’ils gagnent 1-0, il y aura des pénalités et sinon, ils devront gagner par deux buts d’écart). La deuxième étape aura lieu le mardi 17 mars.

🇫🇷 #OLJuve 🇮🇹

🇫🇷 #OLJuve 🇮🇹

🎯 1-0 l 90e+5 🕘

🇫🇷 #OLJuve 🇮🇹

🎯 1-0 l 88e 🕘 ❌ But refusé pour la Juventus et Dybala qui était hors-jeu ! — RMC Sport (@RMCsport) February 26, 2020

🇫🇷 #OLJuve 🇮🇹

🎯 1-0 l 71e 🕘 👌 Le duo Guimaraes-Aouar ce soir au milieu — RMC Sport (@RMCsport) February 26, 2020

😨 S'il n'a pas été remplacé, Matthijs De Ligt a dû être soigné pour une impressionnante (et sanglante) blessure à la tête ce mercredi soir, lors du 8e de finale aller de Ligue des champions #OLJuve https://t.co/wYHsjEo2Tl — RMC Sport (@RMCsport) February 26, 2020

🇫🇷 #OLJuve 🇮🇹 🎯 1-0 l MT 🕘 🤔 Le petit débat de la pause : Lyon méritait-il d'obtenir un penalty sur ce contrôle douteux de Juan Cuadrado ? — RMC Sport (@RMCsport) February 26, 2020

🇫🇷 #OLJuve 🇮🇹

🎯 1-0 l 45e+3 🕘 🇫🇷 Lyon mène à la pause et c'est largement mérité ! Grosse première période des joueurs de Rudi Garcia. Les Juventini sont un peu perdus. — RMC Sport (@RMCsport) February 26, 2020

🇫🇷 #OLJuve 🇮🇹

🎯 0-0 l 21e 🕘 💥 Énorme occasion pour les Lyonnais qui touchent la barre sur un corner dévié par Toko-Ekambi au premier poteau ! — RMC Sport (@RMCsport) February 26, 2020

🇫🇷 #OLJuve 🇮🇹

🎯 0-0 l 1re 🕘 🚨 C’est parti au Groupama Stadium entre l’OL et la Juve ! Suivez la rencontre sur RMC Sport 1, dans le #Multizone sur RMC Sport 3, ou encore dans notre direct commenté sur le site RMC Sport ! — RMC Sport (@RMCsport) February 26, 2020