Video : Résumé et but de Manchester City – Manchester United | Victoire de Manchester United 1-0

Manchester City a dû retenir son souffle, mais sera en finale de la Coupe de l’EFL à Wembley. L’équipe de Guardiola s’est inclinée à domicile dans le derby de Manchester, mais avec un résultat qui n’a pas suffi à gâcher l’avantage du match aller. L’absence de gardien de but de Guardiola les a condamnés à la souffrance finale. United aurait pu rêver dans les derniers temps, mais ils n’ont pas réussi à atteindre la cible.

Une grande partie de la responsabilité du résultat est imputable à David De Gea. Le gardien de but espagnol a sauvé United par trois interventions félines, excellentes face à un Manchester City qui a balayé ses voisins au départ. L’attaque a été menée par Kun Aguero, toujours aussi incisif mais frustré par son coéquipier de l’Atlético. La seule fois où il a été battu, en deuxième mi-temps, VAR a annulé le but pour hors-jeu. La technologie avait auparavant annulé la livre sterling. Malgré la tempête, United était plus que vivant.

FT| Manchester City 0-1 United ⚽️ Matic Nous sommes qualifiés pour la finale de la League Cup pour la 3e année consécutive. Mais y’a vraiment de pas quoi être fière de cette qualification. Encore une défaite à domicile contre MU. pic.twitter.com/StpeixCuC3 — Manchester City 🇫🇷 (@MCityFrance) January 29, 2020

L’équipe de Solskjaer a été dépassée en début de match et a atteint la cible une fois en première mi-temps. En football, ils sont arrivés à la pause avant la mi-temps. Matic a profité d’un coup de pied arrêté pour envoyer la balle dans le filet, transformant une balle morte dans la zone en une volée dans le filet de Bravo. Rien à faire pour le Chilien. Les buts à l’extérieur n’ayant pas de double valeur, un deuxième but leur a assuré une passe aux tirs au but. L’équipe de Solskjaer a eu la deuxième mi-temps à rêver.

United a dû prendre plus de risques, et City n’en a pas profité. Sterling n’a pas réussi la contre-attaque parfaite, seulement contre De Gea, mais il s’est rendu la vie difficile et a fini par tirer à côté. Le public d’Etihad n’en croyait pas ses yeux lorsque David Silva, avec tout ce qui lui tombait sous la main, décida de ne pas tirer au but et de faire une passe à Gondogan qui ne se terminait pas.

Désespéré sur la ligne de touche, Pep a dû regarder son équipe souffrir, accroupie dans sa propre moitié. A trois minutes de la fin, United a réussi un coup franc parfait à l’entrée de la surface de réparation. Fred l’a envoyée dans le bar, libérant ainsi la ville pour célébrer sa troisième finale consécutive de la Coupe de l’EFL. Guardiola retournera à Wembley.

#CarabaoCup | #MCIMUN OFFICIEL ! Voici les compositions d’équipe pour cette demi-finale retour de la League Cup ! Pour rappel, City l’avait emporté 3-1 à l’aller ! Ole Solskjaer hier en conférence de presse d’avant match : « Pour battre City, il faut penser au PSG. » 🧐 pic.twitter.com/Tf5THt582H — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 29, 2020

Détails techniques

Manchester City : Bravo ; Walker, Otamendi, Cancelo ; Rodri Gündogan, De Bruyne (Stones, M.90), Bernardo ; Mahrez (David Silva, M.68), Agüero (Gabriel Jesus, M.90), Sterling.

Manchester United : De Gea ; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw (Mata, M.79), Williams ; Fred, Matic, Lingard (Pereira, M.65) ; Greenwood (James, M.45), Martial.

Buts : 0-1 Matic M.34.