Video : Résumé et but de Norwich – Liverpool | Victoire de Liverpool 1 – 0

Nous allons gagner la Premier League” a entonné les tribunes de Carrow Road après une nouvelle victoire de Liverpool de Klopp. Cela a pris plus de temps que les autres jours, mais le résultat a été le même. Un génie du Mané récupéré a suffi pour remporter un match très disputé contre Norwich. La ville est à 25 points.

Liverpool est sorti en force et il a fallu exactement dix secondes pour tenter le premier tir du match. Arnold a toutefois applaudi avec un coup de fouet qui a été large. La première moitié a été marquée par la bravoure d’un Norwich qui avait déjà réussi à battre un gros poisson comme Manchester City.

GET IN THERE!!! ✊ https://t.co/F7kTU7jeH0

Il y avait peu de chances mais l’intensité des deux équipes a mis l’émotion manquante dans les zones. Liverpool a eu du mal à gagner du terrain et a commencé à enfermer les Canaries dans leur propre moitié de terrain. En fait, le meilleur des 45 premières minutes est revenu à un Rupp qui a vu Alisson arracher le ballon du sol dans un arrêt sensationnel du gardien de but brésilien.

Klopp n’a pas dû apprécier la première mi-temps, car Liverpool est sorti avec une vitesse de plus sur le coup de la mi-temps. La bravoure de Norwich s’estompe peu à peu avec le “filet” de tempête et les ailes commencent à devenir des seconds violons. Tim Krul a fait l’ovation depuis Carrow Road jusqu’à un double arrêt qui ne manquera pas de remporter le prix de l’arrêt du jour. D’abord Salah et ensuite Keita, qui chantait déjà la moitié d’un but alors qu’il était si loin devant.

"We will do everything possible as a team and carry on in the same way"

Sadio Mane refused to stray from #LFC's 'one game at a time' mentality 👊https://t.co/1BO3GtfBto

— Liverpool FC (@LFC) February 15, 2020