Video : Résumé et but de Real Madrid – Atletico Madrid | Victoire 1-0 du Real, but de Benzema

Le Real Madrid va continuer à mener le classement un jour de plus grâce à un ensemble de facteurs astrales qui lui ont permis de régler un derby difficile qu’il n’a pas réussi à dompter dans les 45 premières minutes.

La célèbre fleur de l’entraîneur madrilène Zinédine Zidane est réapparue pour empêcher l’Atlético de prendre l’avantage en première période, profitant de sa supériorité évidente. Il a également pris le terrain du Santiago Bernabeu dans une action décisive qui a eu lieu à la 32e minute, lorsque le collégien Xavier Estrada Fernandez et le VAR ont laissé un tir précis de Casemiro à Morata dans la surface. Le penalty inexplicable non signalé a altéré le scénario du match. Le Real Madrid s’est réveillé de son sommeil après la pause et a pris les trois points grâce à un but solitaire de Benzema (56′).

Le Real Madrid s'impose une nouvelle fois face à l'Atletico Madrid et conforte donc sa place de leader du championnat ! ⚽ Benzema est l'unique buteur de la rencontre. pic.twitter.com/PMEzoxz2O5 — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFRA) February 1, 2020

L’Atlético a été bien supérieur à son adversaire dans les 45 premières minutes, mais il n’a pas eu la fraîcheur de marquer au bon moment. La candidature de Zidane pour les cinq milieux de terrain ne s’est pas bien passée cette fois, et à l’exception des 15 premières minutes, il ne s’est pas approché de la zone d’Oblak.

L’approche de Simeone a bien mieux fonctionné que celle de Zidane. L’équipe de Colchonero a pu lire le jeu et, encouragée par le travail infatigable de Morata, a eu plusieurs occasions nettes de prendre la tête. Correa, Vitolo et Saul mettent Courtois à l’épreuve. Le premier avait les plus grandes chances. Il a touché le poteau à la 24e minute, puis a gaspillé un tir au corps à corps devant le but belge à la 42e minute, mais les coéquipiers ont ensuite annulé l’action pour hors-jeu.

✅ REAL MADRID 1 – 0 ATL. MADRID Le Real Madrid remporte le derby face à l’Atletico sur le score de 1-0 grâce à un but très frenchy : but de Benzema sur une passe de Mendy après un très gros travail de Vinicius. Bravo à l’équipe. 👏 pic.twitter.com/6sJCjUwq4f — Eden Hazard 🇫🇷 (@HazardFrance) February 1, 2020

Une fois de plus, l’équipe blanche a bénéficié de la précieuse collaboration de l’arbitre, cette fois la Catalane Estrada Fernandez, et du VAR. Il était surprenant de voir comment un tir franc de Casemiro à Morata à l’intérieur de la zone n’était pas considéré comme un penalty par l’arbitre, sans que le VAR ne donne par la suite des signes de vie. Le milieu de terrain madrilène écrase son adversaire et l’intercepte sans possibilité de contester le ballon, mais l’action reste dans les limbes de façon incompréhensible.

Malgré sa supériorité au milieu de terrain, le Real Madrid n’a pas non plus été capable de contrôler le ballon, et encore moins d’avoir des occasions de marquer. Oblak n’a eu du travail que dans le premier quart d’heure, suite à deux tirs très inefficaces de Sergio Ramos et une volée de Kroos qui est montée en flèche. Les blancs ne sont réapparus dans la zone du matelas que dans la première moitié de la remise, avec un tir de face de Modric qui a bloqué sans trop de problèmes Oblak.

Zidane n’a pas eu d’autre choix que de changer son dessin à la mi-temps, conscient qu’il avait fait une erreur. Il a cédé la place à Vinicius et Lucas Vazquez pour ouvrir les ailes et son pari s’est avéré coûteux. De la botte de Vinicius est née une victoire 1-0. Le Brésilien a servi Mendy en profondeur, et il a mis une croix extraordinaire avec le fil à son compatriote Benzema, qui n’a pas gaspillé le don et a marqué presque à volonté.

📊 #Stats En Liga, le Real Madrid n'a plus perdu contre l'Atlético de Madrid depuis le 27 février 2016, soit pratiquement 4 ans.#RealMadridAtleti #DerbiMadrileno pic.twitter.com/OFeFB7HOmM — LigActu 🇪🇸 (@LigActu) February 1, 2020

Le score de 1-0 a eu un double effet : il a refroidi le moral des visiteurs et a alimenté le public local. Le résultat a été une bataille difficile pour l’Atlético. Le fait que Simeone se soit tiré dans le pied en remplaçant son meilleur élément de la première mi-temps, Morata, peu après le début de la seconde, n’a pas aidé non plus. L’équipe du Real Madrid a eu les meilleures chances en deuxième mi-temps, bien qu’elle n’ait réussi à en tirer aucun avantage, ce qui a donné l’occasion à l’Atlético d’essayer, sans trop de conviction ni de succès, jusqu’à la fin.

Real Madrid Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Modric, Fede Valverde, Casemiro, Kroos (Vinicius, 46′), Isco (Lucas Vázquez, 46′) y Benzema.

Atletico de Madrid Oblak, Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi, Correa, Thomas (Camello, 74′), Marcos Llorente, Saúl, Vitolo (Carrasco, 71′) y Morata (Lemar, 50′).