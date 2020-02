Video : Résumé et buts de Barcelone – Getafe | Victoire du Barca 2 – 1

Le Camp Nou a reçu Getafe avec scepticisme, comme qui ne croit pas que Getafe puisse se battre pour la deuxième place contre le Barça. Mais c’est comme ça. Même les remplaçants profitent du blues. L’un d’eux, Ángel Rodríguez, est leur meilleur buteur et le Barça l’a inscrit parmi ses objectifs pour remplacer Dembélé. Et il a marqué, juste en sautant sur le terrain. Angel laisse tomber ses objectifs, même s’ils ne l’aident pas à gagner.

Ceux de Bordalás ont sauté sur le terrain avec un air de tueur, mais de ceux qui laissent des traces, faciles à attraper. Rien à voir avec les “Sept”. Et donc au Barça, malgré la secousse initiale dont ont fait preuve Busquets et Umtiti, il ne lui a pas coûté grand-chose pour commencer à s’imposer, à montrer son visage plus aimable, celui qui s’exhibe lorsqu’il est près de ses habitants au Camp Nou. Comme à la maison, nulle part. Messi n’avait pas touché un ballon dans les cinq premières minutes et c’est toujours rare, mais tout cela était le fruit de l’imagination collective. Leo ne faisait qu’analyser la situation.

Les Blaugrana avaient du mal à trouver leur chemin et, machette en main, il se balançait d’avant en arrière, tirant maladroitement sur la brosse. Chaque fois que ce qui semblait être un clarian apparaissait, une forêt de jambes couvrait l’éclat que le but de Soria, au fond, générait. Le soleil était encore loin. Il était temps de continuer à marcher. Marcheur, il n’y a pas de chemin, tu fais un chemin en marchant. C’est alors que Messi a saisi la bannière et a dit : “Suivez-moi”. Et ils l’ont suivi. Les busquets ont laissé le capitaine seul avant Soria et les “10” ont manqué la définition, mais quelque chose a changé.

Même la peur du but de Nyom, qui a été refusé pour une faute évidente sur Umtiti, n’a pas incité le Barça à regarder en arrière. Les hommes de Setien étaient toujours déterminés, fermes et convaincus que quelque chose de bon les attendait à la fin du voyage. C’est alors que Messi a trouvé un raccourci sous la forme d’une aide à Griezmann. Le Français, obligé de profiter de tous les cadeaux de l’Argentin, n’a pas manqué. Il a défini comment les grands le font, sans se tromper. C’était 34 minutes et le Barça en voulait plus. Après avoir déplacé le ballon d’un côté à l’autre, en regardant toujours droit du coin de l’œil, Ansu Fati a pris le gauche et l’a mis dans la boîte pour que Sergi Roberto fasse le deuxième avec son gauche. Un 0-2 mérité à la mi-temps.

Dès le début de la deuxième mi-temps, Bordalás a ordonné l’entrée d’Ángel, qui avait été compté par le Camp Nou depuis l’échauffement, et de Kenedy. Le ballon était encore culé et les joueurs madrilènes poussaient à la réaction. Le Barça était en charge. Dans le marqueur et sur l’herbe. Il a commandé des Busquets avec critère, Umtiti semblait avoir dix ans de moins, Messi a continué à répandre le talent et a même été compris avec Griezmann, qui a souri. Ansu Fati était un grand contributeur, Sergi Roberto était l’arrière complet qu’il avait été avec Luis Enrique, et De Jong la demandait toujours parce qu’il s’amusait. Le monde peut être merveilleux ! Ah ! Et Piqué est toujours le roi, celui qui, comme l’a dit Tito, s’il n’est pas là, l’invention s’écroule. Comme à Bilbao. Il est parti pour cinq minutes, et adieu la Coupe.

Mais c’est le Barça et rien n’est aussi simple qu’il n’y paraît. Angel, qui vient d’entrer, que le Barça pense signer, a défini une volée pour couper les distances. S’il a fait la fête, cela ne semblait pas être le cas. La timidité ou le respect, vous-mêmes. En tout cas, monsieur. Il était temps de continuer à grincer des dents. Ansu l’a prouvé après un jeu individuel et Soria a envoyé un corner. Il restait vingt minutes et la distance ne permettait pas d’aller aux toilettes pour faire pipi. Chacun à sa place. Surtout Ter Stegen, qui a empêché la cravate de… bien… Angel Rodriguez. C’était un arrêt pour l’Allemand devant un joueur dont les buts s’effondrent.

GOAL! GOAL! GOAL! GOAL! GOAL! GOAL! GOAL! GOAL! GOAL! GOAL! GOAL! GOAL! GOAL! GOAL! GOAL! GOAL! @AntoGriezmann gets Barça on the board with a superb one-touch assist from Leo #Messi! pic.twitter.com/bw16bZkaPU — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 15, 2020

Griezmann a pu faire une déclaration après un mouvement d’Ansu Fati, mais il a terminé sur le côté droit du but. C’est alors qu’il a cessé de souffrir. C’est là qu’il a pu éteindre la machine et se sentir libre pour toujours. Nous en sommes venus à souffrir. Messi en a mis une autre pour que le Français se rachète de ses péchés. Il a trop traversé.

Les dernières minutes ont été vécues entre les doutes qui ont généré le 2-1 et la tranquillité avec laquelle le Barça a fait bouger le ballon. Grandir, c’est aussi savoir quoi faire à chaque instant. Et il semble que l’équipe, dans ce sens, ait fait un pas en avant. Finir par demander du temps n’est pas toujours une mauvaise chose. Seuls ceux qui gagnent finissent par le demander.

中国加油 | Moments before kickoff, Barça showed its support for the Chinese people amidst the #coronavirus crisis. 'TOGETHER, STRONGER' pic.twitter.com/kM5RxcwGTU — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 15, 2020

Barcelone Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba (Junior18′), Busquets, De Jong, Arthur (Rakitic, 75′), Messi, Ansu Fati (Vidal, 84′) y Griezmann.

Getafé David Soria, Nyom, Djene, Etxeita, Olivera (Kenedy, 52′), Etebo (Ndiaye, 77′), Maksimovic, Arambarri, Cucurella, Mata y Molina. (Ángel, 52′)

Buts 1-0, Griezman (34′). 2-0, Sergi Roberto (39′). 2-1 Angel (66′)