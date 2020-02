Video : Résumé et buts de Chelsea – Bayern Munich | Victoire du Bayern 3-0

Et c’est fini à Stamford Bridge ! Le Bayern s’impose largement face à Chelsea (3-0), au terme d’une absolue démonstration. Soirée cauchemardesque pour les Blues, qui ont terminé à 10 et qui devront sortir un exploit à Munich pour se qualifier.

Les fans de Chelsea se sont souvenus de la Ligue des champions avant le match et du but de Didier Drogba en 2012 aux Allemands et c’est finalement tout ce qui leur restait, le souvenir. Le Bayern Munich, dans sa version la plus dévastatrice, a battu les Londoniens 3-0, les laissant à un pied et demi des “Champions”.

Lors de la finale de 2012, où Chelsea a remporté sa première et unique Coupe d’Europe, le Bayern a pris sa revanche sur les “Bleus”, avec deux buts de Serge Gnabry et un de Robert Lewandowski (qui en compte déjà 11 dans la compétition), laissant sa place en quarts de finale pratiquement assurée.

Chelsea l’a vu venir et a mis en place une protection. Comme contre Tottenham le week-end dernier, il a mis en place cinq défenseurs. Pour se protéger et avoir plus de profondeur pour obtenir des croix pour Giroud.

Cela a donné au Bayern la balle et le contrôle, ce qui était prévisible, mais Chelsea n’était pas mécontent.

Les Anglais étaient heureux de s’accrocher et de profiter de toutes les occasions qu’ils avaient. Le problème est que cette fois, la balle n’est pas entrée.

Le Bayern avait le cuir et les opportunités. Kinsgley Coman a eu le premier. Il court dans la boîte, seulement contre le gardien de but, se précipite à l’intérieur et tire à l’extérieur. Lewandowski a répondu. Balle à talons, tentative de ballon, et un étirement de gentleman.

L’Argentin, pour la cinquième fois devant Kepa Arrizabalaga, a tenu Chelsea, tandis qu’en attaque, l’équipe de Lampard s’est contentée d’une timide tête de Giroud entre les mains de Neuer.

Dans l’intervalle avant la mi-temps, Caballero a encore eu le temps de mettre la main sur Lewandowski et Muller, qui ont rencontré le bar d’une tête reversée.

Jusqu’à ce moment, le plan fonctionnait pour Chelsea. Ils s’accrochaient sans s’intégrer.

Tout aurait pu changer dès qu’ils ont quitté le vestiaire.

Longue balle à Mason Mount, l’Anglais parvient à tirer devant Neuer. L’Allemand a refusé et la balle a été laissée morte dans la zone. Barkley arrive, trop confiant, et retrouve Neuer, imperturbable.

La vie de Chelsea venait de s’écouler et il n’avait pas remarqué.

Dans les cinq minutes qui ont suivi, le Bayern a tué les éliminatoires.

Gnabry a descendu un ballon avec sa poitrine, l’a glissé profondément à Lewandowski et le Polonais, conscient de la position de ses coéquipiers, l’a mis derrière lui presque sans regarder. Sur la deuxième ligne, Gnabry est arrivé pour le 0-1.

Ce résultat tuait déjà Chelsea, mais trois minutes plus tard, le film allait empirer.

Encore une fois le Pôle en profondeur, en chevauchant Gnabry et en croisant la définition de Gnabry. Le deuxième enjeu du cœur “Blue”, le deuxième but d’un Gnabry qui en a déjà mis quatre à Tottenham lors de sa dernière visite à Londres.

Lampard a démantelé la défense de quatre personnes et enlevé Giroud, mais il était trop tard. En retard pour eux, mais pas pour le Bayern, qui a tout de même prolongé le résultat par Lewandowski, après un grand jeu d’Alphonso Davies.

Pour terminer le match, Marcos Alonso s’est fait exclure en frappant Lewandowski dans une pièce sans ballon.

Les Londoniens ont commencé par chanter des chants en l’honneur de Drogba et ont fini par être ridiculisés sur le terrain et dans les tribunes, où les Bavarois ont ironiquement chanté “Football is Comming Home”, une chanson de soutien à l’Angleterre lors du Championnat d’Europe de 1996, que l’Angleterre a remporté par hasard.

Chelsea devra trouver un match impossible à l’Allianz Arena. Ils devront s’imposer 3-0 sur le terrain où ils ont remporté leur seule Coupe d’Europe. Au moins, ils auront un bon souvenir de l’endroit.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

