Video : Résumé et buts du match Dijon – PSG | Victoire de Paris 6 – 1

Le PSG a balayé Dijon en quart de finale de la Coupe de France. Les hommes de Tuchel ont souffert en première période en raison de son inconsistance défensive. Cependant, un but de Mbappé avant la pause, associé à des buts de Thiago Silva et de Sarabia après la reprise, a scellé l’affaire. Neymar était absent du jeu par mesure de précaution.

En fait, le Brésilien n’a pas été la seule victime notable de l’équipe de la capitale, qui a été très affectée par son absence. D’autres pièces importantes comme Verratti, Gueye, Paredes ou Marquinhos ont séjourné à Paris. Malgré cela, la rencontre a commencé de manière superbe pour les parisiens. Il restait 46 secondes au chrono lorsque Lautoa a glissé un centre serré de Bekker depuis la gauche dans son propre but.

Mais Dijon n’est pas une équipe qui abandonne facilement. Encore moins chez Gaston Gérard, où ils ont battu l’équipe de Thomas Tuchel en Ligue 1 le 1er novembre. Dernière défaite parisienne dans toutes les compétitions, d’ailleurs. Fidèles à leur combativité, les Moutardes ont réagi rapidement et Chouiar a égalisé avant le quart d’heure sur un tir à bout portant au niveau du poteau.

L’action, il faut le dire, a été précédée d’une défaite en milieu de terrain. Le milieu de terrain, avec Herrera et le converti Kouassi, s’est avéré être la ligne la plus fragile du PSG. La défense n’a pas été beaucoup plus forte, Kehrer et Thiago Silva réapparaissant après deux semaines et demie sur le terrain. Les Dijonnais récupèrent des balles et atteignent la zone avec facilité, mais leur absence de tir sauve l’équipe de Tuchel.

Malgré cela, les Parisiens ont de nouveau réussi à prendre l’avantage grâce à deux tirs de Cavani et Thiago Silva que Runarsson a sauvés. Le but annulé à l’Uruguayen à la demi-heure de jeu n’a pas non plus amélioré l’image discrète de la capitale. En fait, le Dijon pourrait partir à la mi-temps en tête du tableau d’affichage. Après avoir volé le portefeuille de Thiago Silva, Cadix a trop croisé son tir contre Navas.

Une concession fatale qui, peu de temps après, serait imputée à Mbappé. Le Gaulois est aidé dans l’espace par Draxler et bat Runarsson d’un centre droit. Après un premier acte gris, le PSG est revenu au vert, déterminé à faire amende honorable. Après que le gardien de but islandais ait envoyé le tir de Cavani dans le coin, Thiago Silva a repris de la tête le but du 3-1.



Dijon

Runarsson ; Chafik, Coulibaly, Lautoa, Mendyl ; Amalfitano, Ndong (Balmont, 72′) ; Baldé (Benzia, 62′), Chouiar (Tavares, 62′), Mavididi ; Cadix.

Paris Saint-Germain

Keylor Navas ; Meunier (Kurzawa, 75′), Kehrer, Thiago Silva (Bernat, 61′), Bakker ; Sarabia, Kouassi, Herrera (Aouchiche,83′), Draxler ; Cavani et Mbappé.

Buts

0-1 M. 1 Lautoa (p.p.). 1-1 M. 13 Chouiar. 1-2 M. 44 Mbappé. 1-3 M. 50 Thiago Silva. 1-4 M. 56 Sarabia. 1-5 M. 86 Coulibaly (p.p.). 1-6 M. 90 Sarabia.