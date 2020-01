Video : Résumé et buts de Granville – OM | Victoire de Marseille 3-0

Large victoire de l’OM au final, mais ça a mis très longtemps à se décanter. Le carton rouge de leur attaquant a fait très mal à Granville, qui a encaissé les trois buts dans la foulée.

L’OM poursuit sa route en Coupe de France. Après Trélissac en 32es de finale, le club phocéen est venu à bout de Granville, autre club de National 2 (0-3). Une victoire nette, qui a toutefois mis du temps à se dessiner sur la pelouse de Michel-d’Ornano. Alvaro, Radonjic et Payet ont fait la différence dans le dernier quart d’heure. Fort heureusement pour eux, les Ciel et Blanc ont fait le travailen s’imposant face à Granville (0-3) en 16e de finale de Coupe de France, dans un stade Michel d’Ornano de Caen bien rempli.

Video des buts de l’OM contre Granville

Nemanja Radonjić scelle le sort de la rencontre en honorant son statut de “supersub” ! Quel but !

Nemanja Radonjić scelle le sort de la rencontre en honorant son statut de "supersub" ! Quel but ! #USGOM #CoupeDeFrance ▶️ Suivez Granville – OM en direct vidéo : https://t.co/MG4KK4obQp pic.twitter.com/hmGp6bztP9 — France tv sport (@francetvsport) January 17, 2020

Bijou de Dimitri Payet pour conclure, l’OM se hisse en 8e de finale sans trembler grâce à ce succès 3-0 contre Granville

Bijou de Dimitri Payet pour conclure, l'OM se hisse en 8e de finale sans trembler grâce à ce succès 3-0 contre Granville #USGOM #CoupeDeFrance pic.twitter.com/P3nwgoVUBW — France tv sport (@francetvsport) January 17, 2020

77' ENFIN !!!! ALVARO OUVRE LE SCORE POUR L'OM ! #USGOM pic.twitter.com/dIKMqQAcvV — Le Phocéen (@lephoceen) January 17, 2020

Yohan Benyahya “On est fier de ce qu’on a réalisé ce soir, on a rien à regretter. L’expulsion c’est le tournant du match mais on a pas démérité, ce soir ils sont pas meilleurs que nous. On sort grandi de tout ça, on est heureux pour nous pour tout le club granvillais ce soir.”

Payet “On savait que c’était une équipe qui savait jouer au ballon. On a su prendre notre temps et pour marquer derrière. [Sur son but] Ça fait toujours du bien de marquer. J’ai eu la chance d’avoir une superbe passe de Pipa et ça fait du bien de marquer”