Video : Résumé et buts de Griezmann pour Barcelone en Coupe du Roi contre Ibiza

Le FC Barcelone a eu du mal à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Copa del Rey. L’équipe de Quique Setién a pris le jeu à son compte et l’a renversé à la dernière minute grâce à un doublé de Griezmann. Mal Barça, qui a été sauvé par deux pièces isolées dont le Français a profité.

Les inventions peuvent sortir de la grenouille. Et si quelqu’un en doute, demandez à Quique Setién. Le technicien cantabre est revenu pour innover dans son deuxième match en tant qu’entraîneur du club de football de Barcelone. La Coupe du Roi est arrivée. Correspondance unique. Dans le domaine d’un deuxième B. Du gazon artificiel et un passe-temps qui a fait l’unanimité dans sa vie. De nombreuses conditions pour détruire votre invention si vous ne mettez pas vos cinq sens en éveil. Et ce fut le cas. Setién est sorti avec un 3-5-2 avec Sergi Roberto, Lenglet et Junior des défenseurs centraux, Semedo et Ansu des ailiers tandis que Griezmann a accompagné Carles Pérez en attaque. Au milieu, des joueurs de baseball comme Riqui Puig ou De Jong. A priori, un onze pour avoir la balle et dominer le jeu. Mais bien sûr, il faut aussi mettre de la volonté et de l’intensité dans le football. Et à Ibiza, il y en avait beaucoup.

Hoy, doblete ante Ibiza para clasificar al Barcelona a la siguiente ronda en Copa. Suma 6 goles en sus últimas 10 actuaciones con el club. Antoine Griezmann está despertando… pic.twitter.com/6d0WQyscaI — Mundialistas (@Mundialistas) January 22, 2020

Le match a commencé par l’installation d’une équipe du Barça sur le terrain. Et c’est ce qui s’est passé pendant les 45 premières minutes. S’installer. En les regardant passer. Pas un seul tir au but. Pas une seule faute dangereuse. Pas une seule chose. Une circulation stérile qui se mourait aux trois quarts d’un champ devant une Ibiza aux idées claires. Pablo Alfaro, le légendaire défenseur de Séville, avait prévu un match qui s’est parfaitement déroulé. Un bloc uni, une extrémité libre et deux ailes rapides pour surprendre. Et il l’a fait. Avant la dixième minute, le rapide Rai se faufilait dans l’aile gauche et la laissait en plateau à Javi Perez afin que, entrant seul depuis la deuxième ligne, il puisse battre Neto. Can Misses a explosé. Les visages du Barça, un poème. Des regards perdus, des visages effondrés et peu d’encouragement à renverser la vapeur. Et bien sûr, devant une Ibiza qui sentait le sang et voulait toucher la blessure. Et ils étaient sur le point de le faire. Double temps. C’est d’abord Rodado qui a dépassé Neto, mais l’équipe a été annulée par une faute devant Lenglet. Le Barça a été sauvé. Quelques minutes plus tard, la énième perte du Barça a provoqué une frappe de Rai et son rebond s’est terminé par un corner. Le Barça a été sauvé à nouveau.

Les fans d’Ibiza se sont bien amusés et ont chanté “Where is Leo Messi ? C’est ce que devrait penser Quique Setién. L’Argentin avait été mis à l’écart comme Piqué et Busquets. C’était au tour des autres joueurs de se montrer pour l’équipe et de faire tourner le score. Il restait 45 minutes. Setién est confronté à son premier procès par le feu.

#CopadelRey Quique Setién se mantiene perfecto como entrenador del Barcelona FC. El #Barça venció a #Ibiza por marcador de 2-1 en partido de la Copa del Rey. El Frances Antoine #Griezmann anotó los dos goles por Barcelona. pic.twitter.com/vmYYcLPFWO — TAB Deportes (@tabpr) January 22, 2020

SANS CHANGEMENT À LA MI-TEMPS

Ni joueur ni système. Setién n’a rien changé à son approche initiale. Et le jeu n’a pas changé non plus. L’Ibiza n’a plus rien mangé au Barça pour redémarrer la collégiale. Dans l’attitude. Et dans le jeu. Jusqu’à ce que le Barça l’arrête. Mais pas avec leur jeu. Trois joueurs au sol et la balle s’est arrêtée. Neto, le plus douloureux. Quatre minutes ont été perdues. Le Barça avait besoin de se réveiller. Seul Ansu Fati les rendait fiers. Le plus jeune de la classe essaye de sauver la balle. Il a déplacé le banc de Setien. Jordi Alba est entré. Il a suivi le même dessin. Dans les tribunes, ils y croyaient de plus en plus. La vague s’est répétée avec des cris de “Yes we can”. C’était son jour de rêve. Tout est sorti. Et au Barça, rien. Rakitic, de loin, a été le premier à faire intervenir les Allemands. Ansu, il a continué à essayer. Pas de chance. Arthur est entré et Riqui est parti. Il restait 20 minutes.

Barcelona comenzó perdiendo 0-1 ante Ibiza, pero lo remontó 2-1 con goles de Griezmann (el segundo a los 49 del ST) y avanzó a Octavos de la #CopaDelRey 🇪🇸. Diego Mendoza 🇦🇷, ex Huracán, entró en el complemento. No jugó Messi 🇦🇷 en el culé. pic.twitter.com/5U8i6Qd8QC — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 22, 2020

…ET GRIEZMANN EST APPARU

Le moment du tout ou rien. Soit passer, soit être éliminé au premier signe de changement. Et bien sûr, là, les individualités devaient apparaître. Et ils l’ont fait. Il leur a fallu un certain temps, mais ils sont venus. C’est De Jong qui a fait fuir une assistance magique pour que Griezmann puisse marquer. Le Français devance de loin le gardien de but dans le one for one. Setién respirait. Le Barça s’est réveillé. Setién mettait en place le dernier tour, Arturo Vidal. Il a dû être soulevé. Pour le bouclier. Pour son hobby. Et ils l’ont récupéré avec le même scénario. A cette occasion, c’est Jordi Alba qui a assisté Griezmann afin que le Français puisse marquer et gagner le match. Il n’y avait pas de temps pour plus. Setién a été sauvé. Le Barça a été sauvé à la dernière minute. Les azulgranas seront en huitièmes de finale.