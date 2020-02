Video : Résumé et buts de Milan AC – Juventus | Match nul 1 – 1

La fortune n’accompagne pas Milan. Il n’a pas pu faire un meilleur match que celui que ses fans ont apprécié au San Siro, mais aucun des deux n’a remporté la victoire. Une pénalité dans la remise causée et transformée par Cristiano a mis à égalité une égalité qui avait laissé Rebic face à ses deux.

Les premières minutes du match étaient un signe de ce qui allait arriver au San Siro. Un Milan supérieur, mais très pressé dans les derniers mètres. Kessié a envoyé le premier avertissement avec un tir lointain hors cible alors qu’il avait de meilleures options que de tirer au but.

Si ce n’est pas Milan qui a commis les inexactitudes, c’est Buffon avec ses interventions qui a empêché l’ouverture du tableau d’affichage. La main du gardien vétéran avec un simple mouvement du poignet est un exemple remarquable de la façon dont il est encore capable de faire ce genre de sauvetage. La classe sous les gants n’est jamais perdue. La Calabre et tous les fans des Rossoneri mettent les mains sur la tête.

La Juventus n’a même pas pris la peine de frapper le but de Donnarumma avant la demi-heure de jeu, d’un timide coup de fouet carré, que le jeune gardien milanais a dégagé sans trop de mal. Malgré le nul 0-0 à la mi-temps, le match a été un San Siro vibrant qui semblait supérieur.

We draw the first-leg following a late penalty #MilanJuve #CoppaItalia #SempreMilan pic.twitter.com/8dXIECAwJr

— AC Milan (@acmilan) February 13, 2020