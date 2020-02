Video : Résumé et buts de Naples – Barcelone | Match nul 1-1

Deux beaux buts (pas grand-chose d’autre) et un match nul malgré une nette domination barcelonaise. Ballotage favorable pour les Catalans, qui ont réussi à égaliser en seconde période. Griezmann a répondu à l’ouverture du score de Mertens. Les copains de Messi ont un avantage pour la qualification en quarts de finale de Ligue des champions.

Toute la stratégie de l’entraîneur Gennaro Gattuso pour battre Barcelone a été ruinée par un but d’Antoine Griezmann, qui a clos le score de 1-1 contre Naples lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

L’équipe espagnole a trouvé le résultat surprenant puisqu’elle s’est retrouvée avec deux blessés pour le match retour, Sergio Busquets et Arturo Vidal, en plus de devoir attendre le diagnostic du défenseur Gérard Piqué. Le DT Gattuso, de Naples, voulait imiter l’exploit de l’Atlético de Madrid contre Liverpool, avec son équipe accroupie dans les 20 derniers mètres du terrain et essayant d’assécher Lionel Messi, ce qui a fonctionné d’une certaine manière. Le plan semblait fonctionner lorsque le but du milieu de terrain Dries Martens est intervenu à la 29e minute après une contre-attaque. Le Belge a profité d’une erreur de l’arrière Junior Firpo, a récupéré le ballon à l’extérieur de la surface et, grâce à un tir du milieu de terrain, a réussi à le faire passer à 1-0.

Le désespoir a commencé à se manifester dans l’équipe Blaugrana, surtout pour les fautes commises. Sergio Busquets, milieu de terrain culé, a reçu un jaune pour avoir donné un coup de pied au-dessus de Mertens et sera suspendu pour le match retour en raison de l’accumulation des cartons. Le but de Barcelone est arrivé grâce à une passe des propres Busquets pour le latéral Nelson Semedo à la 56e minute. C’est le seul moment où ils ont pu prendre un mauvais arrêt aux Italiens. Une fois dans la région, Semedo a envoyé le centre de gravité à Griezmann qui a défini le 1-1. C’est le deuxième but du Français en sept matches de la Ligue des champions de l’UEFA.

Malgré cela, Naples a pu remporter le match car elle a trouvé deux buts précis, mais a échoué. La première a eu lieu à la 60e minute, lorsque le milieu de terrain Lorenzo Insigne a tiré un arrêt du gardien Ter Stegen, qui était à nouveau en tête à la 62e minute, lorsque José Callejon a eu la main sur le ballon mais l’a écrasé. D’autres mises en garde ont suivi pour les joueurs du Barça, dont celle de Lionel Messi qui est entré en collision avec le gardien de but colombien David Ospina. Puis, à la 88e minute, Arturo Vidal a fait une grosse erreur en balayant l’arrière Mario Ruiz. Pour cette action, il a été averti et lorsqu’il s’est levé pour réclamer, il a gagné une deuxième carte et a été renvoyé. Dans les dernières minutes, l’image de Barcelone était celle d’une équipe battue, avec 10 hommes sur le terrain et le défenseur Gerard Piqué allongé sur l’herbe en raison d’une blessure.

🎯 1-1 l 90e+6 ⏱ ⚽ Deux beaux buts (pas grand-chose d'autre) et un match nul malgré une nette domination barcelonaise. Les copains de Messi ont un avantage pour la qualification en quarts de finale de Ligue des champions. — RMC Sport (@RMCsport) February 25, 2020

🎯 1-1 l 89e ⏱ 🔴 Pour s'être énervé avec Rui, Vidal prend un second carton jaune et est donc expulsé. Comme Busquets, il ne participera pas au match retour. — RMC Sport (@RMCsport) February 25, 2020

📽 Exclu vidéo – LDC 🏆 🔥 On n'avait pas beaucoup vu Griezmann jusque là… Mais le Français n'a pas besoin de 15 occasions pour en rentrer une. Retrouvez en vidéo la réalisation de Grizou dont Barcelone avait bien besoin. — RMC Sport (@RMCsport) February 25, 2020

🎯 1-1 l 70e ⏱ 🥇 En ouvrant le score face au FC Barcelone, le Belge Dries Mertens est entré dans l'histoire du Napoli ! — RMC Sport (@RMCsport) February 25, 2020

🎯 1-1 l 63e ⏱ 💥 Callejon manque une occasion comme le Napoli en a peu dans ce match. Cruel manqué de l'Espagnol. — RMC Sport (@RMCsport) February 25, 2020

🎯 1-1 l 57e ⏱ ⚽ Griezmann !!! Le Français égalise grâce à une action à trois magnifique. — RMC Sport (@RMCsport) February 25, 2020

🎯 1-0 l Mi-temps ⏱ 📊 Une stat sur les kilomètres parcourus en première mi-temps :

► Mertens : 5,2 km

► Messi : 3,7 km — RMC Sport (@RMCsport) February 25, 2020

🎯 1-0 l 45e+1 ⏱ Le Napoli défend beaucoup mais mène à la pause sur sa pelouse. Mertens nous a offert une magnifique frappe enroulée. — RMC Sport (@RMCsport) February 25, 2020

📽🏆 Naples est devant face au Barça grâce à un but somptueux de Dries Mertens. Découvrez l'enroulée délicieuse du Napolitain en vidéo. — RMC Sport (@RMCsport) February 25, 2020

🎯 1-0 l 29e ⏱ ⚽ L'enroulé sublime de Mertens !!! Le Belge conclut un contre d'une frappe lointaine. Ouverture du score à contre courant. — RMC Sport (@RMCsport) February 25, 2020