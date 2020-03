Video : Résumé et buts de Real Madrid – Barcelone | Victoire du Real 2-0

C’est terminé. Le Real Madrid auteur d’un grand match, frappe un grand coup en l’emportent 2-0 et reprend les rênes de la Liga, un point devant son adversaire du soir.Plus tranchant et réaliste en seconde période, le Real Madrid récupère la première place de la Liga logiquement. Le Barça a été trop brouillon dans la zone de vérité ce soir.

92ème : But de M. Díaz. Parti en contre côté droit suite à une touche, Mariano file au but et décoche une frappe du droit intérieur en bout de course qui surprend Ter Stegen ! Real Madrid 2-0 FC Barcelone !

71ème : But de Vinícius Júnior. Kroos lance côté gauche Vinicius. L’international brésilien entre dans la surface de réparation et décoche un tir du droit excentré qui est dévié par Piqué ! Real Madrid 1-0 FC Barcelone !

Le but de Mariano sur son 1er ballon… un soir de #OLASSE #ElClasico pic.twitter.com/BvKYG1gBPi — Yohan Roblin (@yohanroblin) March 1, 2020

Le Clasico pour le Real ! La Maison Blanche en profite pour reprendre la tête de la Liga #ElClasico https://t.co/O2c8gYeITK pic.twitter.com/gVzeXN8s2h — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) March 1, 2020

⚽ Mariano Diaz Votre avis sur ce match ? #ElClasico #RMABAR pic.twitter.com/vnXznPJEwL — ⚪️ Passion Madrid France ⚪️ (@PassionMadridFR) March 1, 2020

Tony Kroos qui dit à Vinicius quoi faire pour aller marquer et les joueurs du Barça en mode spectateurs 😂😍 #ElClasico pic.twitter.com/blf28aTUGu — La Minute Football (@minutefootball) March 1, 2020