Video : Résumé et buts de Real Madrid – Real Sociedad : Victoire de la Real Sociedad 4-3

La Coupe n’est pas celle de Zidane. Le Real Madrid est de nouveau tombé en quart de finale et “Zizou” n’atteint toujours pas les demi-finales avec l’équipe blanche comme si c’était une malédiction. La Real Sociedad a dansé et a marqué (3-4) pour les blancs dans un Bernabéu désespéré qui a sifflé pour les leurs, malgré le fait qu’ils se soient présentés avec le 1-3 et dans la dernière ligne droite, quand ils ont atteint le 3-4. Dans un duel de coupe fou, qui s’est soldé par deux buts annulés par le VAR, le Real méritait une place en demi-finale, même si Madrid a montré qu’il n’abandonne jamais.

#CopaDelRey | #RMARSO C'est terminé ! La Real Sociedad s'impose face au Real Madrid, 4-3 et se qualifie en demi-finale de cette Coupe du Roi ! pic.twitter.com/3p4zHK6hzd — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 6, 2020

La sortie fulgurante de la Real Sociedad a rappelé celle de la rencontre de la Liga au Bernabéu, en étant également de nouveau en tête du tableau d’affichage, bien que le but n’ait pas été en avance à cette occasion et qu’il soit arrivé à la vingtaine de minutes. Odegaard, pour son deuxième retour dans son futur stade, n’a pas voulu fêter le but qui a mis en avant le bleu et blanc.

L’un des meilleurs milieux de terrain de cette Ligue, avec quatre buts et cinq passes décisives mais surtout un grand succès dans la passe (85%), et a été averti par Mateu Lahoz avec le jaune après dix minutes par un templatezo Sergio Ramos, mais n’a pas échoué dans son premier but d’action clair. Bien que le mérite du jeu puisse être attribué au but français du Real Madrid. Areola, starter de la Coupe, a mangé son tir du pied gauche sous les jambes du Norvégien après un petit dégagement raté sur le tir d’Isak à la limite de la surface.

Le seul attaquant de la Real, le Suédois Isak, a également été malchanceux avant la pause, avec deux occasions consécutives à la mi-parcours qui auraient pu sceller la Coupe. Sa vitesse à la pause a été nulle car il n’a pas été efficace dans les buts. A l’image du Brésilien Vinicius à Madrid. Beaucoup de dangers mais peu d’objectifs.

Les Blancs n’apparaissent guère en attaque, sauf dans la dernière ligne droite de la première mi-temps, avec un tir du Colombien James, à la 36e minute, ajusté au poteau qui dévie Remiro d’un bon bout et une tête de Sergio Ramos à la barre, à la 39e minute, invalidé par le hors-jeu Benzema, peu actif en attaque au premier acte.

PAS DE RÉACTION DES BLANCS

Pour une fois, la réaction de Madrid n’est pas venue au début de la deuxième mi-temps et le match de la Liga n’a pas été répété. Et, de plus, s’il est sage de rectifier le tir, le doublé d’Isak en deux minutes, de 54 à 56, avec deux buts du pied gauche – le premier, après une splendide volée dans la surface suite à un excellent centre de la Barrenetxea récemment entrée en jeu, et le second sur toute la place -, a lavé sa mauvaise image d’attaquant raté au but en première période.

Isak with the third and real madrid are crying for help… #rmarso pic.twitter.com/D9ZwbeeBHt — Saquon. (@NotSaquon) February 6, 2020

Le Suédois, qui s’est souvenu de son compatriote Ibrahimovic pendant une journée, avait déjà vu l’arbitre et le VAR, dans ce cas, annuler un autre but juste pour commencer la deuxième mi-temps. Le Real a été lancé et voulait battre un Real Madrid qui n’existait pas, malgré le changement tactique du milieu de terrain de Zidane de Modric par James à la mi-temps.

Cependant, Madrid n’abandonne jamais et tout le monde le sait. Et plus encore au Bernabeu. Marcelo, à la 59ème minute, avec un tir ajusté au poteau par la gauche qui a surpris Remiro, a rendu l’émotion à la rencontre à une demi-heure de la fin.

Mais ce n’était même pas la nuit de la Coupe de Madrid, leur tournoi maudit, et c’était la nuit du Real. Et de nouveau Isak, assistant en cette occasion son compagnon Merino, qui traversa seul à l’intérieur de la zone contre un Areola perdu, donna la dentelle dans le colisée madridista à la 69e minute.

UNE FIN DE COURSE FOLLE

Tout semblait condamné, mais par une nuit sans gardiens de but, même le but de Vinicius est arrivé. Remiro, comme le premier, a mangé le second des blancs. Le Brésilien a repris de la tête un centre de Nacho, mais pour une fois, VAR a également travaillé contre Madrid et Mateu Lahoz a annulé le but.

Vinicius insista encore, dans une folle section finale de rencontre, et d’un centre pour son compagnon Rodrygo, qui entra dans le dernier quart d’heure par un Brahim flou – dans un double changement offensif de Zidane à tous entrant aussi Jovic par Valverde -, dans cette occasion il valait le 2-4.

Nervosité à la fin dans le Real, mais il a tenu jusqu’au coup de sifflet final en évitant le retour madridista, après six minutes d’ajout, dans lequel il a reçu le 3-4 à la minute 93, avec un but de tête de Nacho, et l’expulsion par double jaune de Gorosabel en 95 ?

La foule a sifflé pour l’équipe de Zidane, qui n’a pas réussi à remporter la Copa del Rey pour une autre saison. Et ils perdent un autre match trois mois et demi plus tard, depuis leur défaite 1-0 contre Majorque en Liga le 19 octobre.

Isak with the marvellous goal to make it two for sociedad… real madrid are sinking! #rmarso pic.twitter.com/9G5h16TH18 — Saquon. (@NotSaquon) February 6, 2020

90+7′ Nous avons tiré la connexion ! Merci beaucoup de vous joindre à nous dans ce jeu dynamique.

90+7′ Cette fois, l’épopée n’a pas suffi à égaler un adversaire de 1 à 4. Le Real Madrid fait ses adieux à la Copa del Rey chez lui. L’exposition d’Isak avec un double et une fréquentation. Quel beau jeu de la part du Suédois.

90+7′ Adieu au sextuor du Real Madrid ! La Real Sociedad a peint le visage de l’équipe du Real Madrid.

90+7′ FINAAAAAAAAAAL !

90+7′ ELLE A EU DES BOUQUETS ! Dans son fétiche d’une minute. Le barman dirigeait un centre chaud.

90+6′ L’extension de six minutes est maintenant terminée. Nous verrons combien de temps encore Mateu…

90+5′ Deuxième jaune pour Gorosabel après une prise pour Vinicius. Montrez’ Mateu Lahoz dans ces dernières mesures.

90+4′ Jaune pour Oyarzabal.

90+3′ Le centre Benzema et Nacho, seulement au point de penalty, fait un signe de tête au fond des filets. Le VAR continue à examiner l’action. Six minutes de temps supplémentaire. Jusqu’à ce que Madrid égalise…

90+3′ GOOOOOOOL !

90+1′ Six minutes sont ajoutées.

89′ Balle au visage de Le Normand sur un tir de Modric. Douleur persistante.

88′ Madrid monopolise le ballon, mais le Real se défend comme un chat sur son ventre.

86′ Jaune pour Gorosabel.

81′ Quelle folie ! Vinicius cède maintenant la place à Rodrygo pour le 2-4. Connexion brésilienne. Il a de nouveau vérifié le VAR mais cette fois-ci, il a concédé le but aux joueurs de Madrid.

81′ GOOOOOOL !

80′ Cuadra Fernandez indique que l’objectif n’est pas valable. La salle VAR a informé Mateu Lahoz que le Brésilien était en tête de la défense au moment de l’arrivée.

79′ Nacho est au centre de la zone et Vinicius, à l’envers, réduit les distances. Le Brésilien doit remercier le gardien de but Remiro pour sa grave erreur.

79′ GOOOOOOL !

77′ Premier jaune pour le Real Madrid. Le plaisir de Militao qui vaut le jaune.

76′ Changements à Madrid. Valverde part pour Luka Jovic et Brahim laisse son poste à Rodrygo. Brûlez tous les navires ZZ.

73′ La salle de bain est en cours d’anthologie. Démantèlement de la théorie de la rotation de Zidane. Le sextuor qui beugle depuis la Caverne devra attendre si cela continue ainsi. À l’heure actuelle, la seule équipe capable de remporter six titres en une saison portait l’azulgrana et était dirigée par Guardiola.

71′ Quel match “gourmet” notre ami Isak a marqué. Il a raté le plus clair et s’est faufilé dans le plus compliqué. Le Suédois est un attaquant à plusieurs carats.

70′ Le héros des éliminatoires s’en va. Imanol laisse Isak se reposer et Aihen Munoz entre en fonction.

69′ Mikel Merino profite d’une action d’Isak pour en finir placidement. Complètement seul le joueur basque. La Real Sociedad bat Madrid au Bernabeu.

69′ GOOOOOOOOL !

66′ Troisième jaune du match, troisième pour le Real. Cette fois, c’était le tour de Zubeldia.

64′ Le changement dans le réel. Odegaard part, acclamé, et Guevara entre.

64′ Vinicius est sur le point de faire les 2 ou 3. S’en tenant à la ligne de citron vert, le Brésilien a dansé une samba et, comme d’habitude, a échoué dans la définition.

60′ Marcelo coupe l’écart sur un lancer sec au premier poteau qui est entré du côté de Remiro. Quatre-vingt-dix minutes au Bernabeu, c’est très long,

59′ GOOOOOOOOL !

56′ Vérifiez la position d’Isak dans le VAR. Et, oui. But ! L’attaquant suédois a cassé le ballon au premier poteau avec un autre tir “Made in Zlatan”.

56′ GOOOOOOOOL !

55′ Barrenetxea fait un fils de Nacho sur la ligne de touche et centre le cœur de la zone de sorte qu’Isak, à la nième, la clé au fond du but avec une volée acrobatique dans le style d’Ibrahimovic.

54′ GOOOOOOOL !

53′ Marcellus proteste avec véhémence contre une faute qui n’existait pas.

51′ La position anti-réglementaire d’Isak était très claire.

49′ Il ne va pas inscrire le but d’Isak au tableau d’affichage. Le Suédois a été hors-jeu dans le col d’Odegaard. Rectifier est sage. C’est à cela que sert le VAR.

49′ GOOOOOOOL !

47′ Changer le dessin tactique Zizou. Recherchez une plus grande présence au milieu de terrain avec l’entrée du Croate Modric.

46′ Nous sommes déjà en mouvement.

46′ Changements dans les deux équipes. James, de Luka Modric. Januzaj laisse sa place à Barrenetxea.

45+1′ La Real Sociedad gagne au repos à Madrid. Cela vaut le but de Martin Odegaard. Le Norvégien a trouvé la collaboration d’Areola et de Militao dans un tir apprivoisé et excessivement concentré.

45+1′ FIN DE LA PREMIÈRE MI-TEMPS AU BERNABEU !

45+1′ Le Bernabeu proteste contre une éventuelle sanction contre Vinicius !

45′ AUTRE DE ISAK ! Ce que l’attaquant suédois pardonne. Action individuelle claire avec Areola que les Scandinaves envoient dans les nuages. Si les Nordiques avaient été un peu plus accordés…

44′ Celui qu’Isak a pardonné ! Le Suédois avait un tir dégagé et nous ne savons toujours pas ce qu’il a essayé.

41′ Le Real Madrid fait un pas en avant dans ces derniers instants de la première mi-temps.

40′ Regardez le banc Martin Odegaard. Le Norvégien, boiteux dès l’entrée de Marcelo sans rime ni raison.

39′ A la traverse de Ramos. Le jeu a été invalidé pour hors-jeu.

38′ Vinicius, celui qui se propose le plus dans l’attaque. Il manque, comme toujours, de concret.

37′ Envoyez Sergio Ramos à Mateu Lahoz pour prendre l’air. Le serveur a un taureau. Aucun signe d’un carton jaune pour inconsidération.

36′ JAMES ! La cafetière a accroché un tir de la main gauche depuis le balcon de la zone qui a obligé Remiro à se jeter par terre. Un tir puissant et défoncé qui n’a pas trouvé les mailles.

35′ Impatient le Bernabeu. Au final, les supporters de Madrid sont venus en masse voir leur équipe.

33′ Isak, région de Pise. Bicyclette et haute définition du suédois. Il l’avait dans ses bottes, le grand type devant.

32′ Comment le Royal la joue ! Pas de raccrochage à Chamartin. Le tableau de la Bella Easo donne un véritable bain de foule au Real Madrid.

31′ Marcelo imite Sergio Ramos avec Salah et donne des coups de pied insensés à Martin Odegaard. Quand vous ne pouvez pas les gérer, mettez-les au bord du trottoir.

29′ Brahim, c’est très déplacé. Le joueur de Malaga, qui n’a pas caché ses préférences en matière de culés lorsqu’il était enfant, cherche sa place au milieu de terrain.

27′ En voyant le but d’Odegaard rejouer, le Scandinave frappe faiblement et au centre du but. La fortune, messieurs, très importante comme le disait José Angel de la Casa.

26′ Maintenant, ils relient Vinicius et Benzema. Il a été mordu par l’attaquant gaulois. Imperfections au Real Madrid en ce moment.

25′ SIFFLE AU BERNABEU !

22′ Le coup du lapin d’Isak est venu de l’extérieur de la région. Areola, très nerveux, dégage le centre, ce qu’un gardien de but ne devrait jamais faire. Le rebond est récupéré par Odegaard et se glisse sous les jambes de Militao et du gardien de but lui-même. LE NORVEGIEN NE CELEBRE PAS L’OBJECTIF !

22′ GOOOOOOOOOOOOL !

22′ Un autre tour de Vinicius qui se termine dans l’eau de bourrache. Le Brésilien s’est chaleureusement centré avant l’arrivée de Nacho.

20′ James Rodriguez a exécuté le coup franc direct. Al Manzanares.

20′ Deuxième jaune du parti. Deuxième pour le vrai. Erreur dans la construction du déménagement et Le Normand est contraint de commettre une faute.

19′ Mateu Lahoz met en garde Imanol après les protestations de l’entraîneur basque. L’arbitre valencien, toujours attentif à tout. Continuez, continuez.

17′ L’action de la stratégie Imanol qu’Isak a gaspillée. Ses jambes se sont emmêlées dans la tige suédoise.

16′ Isak assiste en profondeur pour Januzaj. Militao réagit à temps pour éviter le 0-1.

15′ Excellente combinaison entre Brahim et Benzema… jusqu’à ce que le ballon arrive à Vinicius. Le Brésilien a tenté de se centrer de l’extérieur. La balle a été repoussée par la défense “txuri-urdin”.

13′ La Royal joue par derrière. Bon pied Remiro avant la pression merengue. Tout comme Areola.

11′ Modèle Odegaard et carte jaune. Le Norvégien a commis une faute sur Segio Ramos.

10′ Le premier avertissement de Benzema. Le Français a dribblé sur sa paire et a sorti un pétard que Remiro a repoussé avec ses pieds. Action dangereuse du Real Madrid contre la permissivité de la défense réaliste.

8′ Il n’y a pas de propriétaire du jeu à ces débuts. Bonne conduite de Gorosabel qui n’arrive pas à se connecter avec Isak.

4′ Oh, mon Dieu, Areola. Il l’a battue aussi fort que les Franco-Philippins le savaient. Heureusement, sa gaffe n’a pas créé de danger.

3′ La balle d’Areola manque le but. Le jeu de jambes du pauvre Français sur un ballon qui avait l’air simple.

1′ Mauvais choix chromatique de la Royal Society, de l’espoir vert. Les joueurs se confondent avec l’herbe.

1′ Première possession pour le Real Madrid mais vole rapidement la Real Sociedad.

1′ Faites rouler la balle à Chamartin !