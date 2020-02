Video : Résumé et buts de Real Madrid vs Manchester City | Victoire de City 2-1

Le Real avait pourtant ouvert le score, mais les hommes de Zidane ont sombré en fin de match, en encaissant deux buts et finissant même à 10 !

C’est une bascule dans laquelle Madrid termine au bord du gouffre, déjà sérieusement menacé de laisser les champions en huitième position pour la deuxième année consécutive. Le sol s’est effondré sous ses pieds dans une fin désastreuse, devant un arbitre italien, Orsato, avec deux bâtons. Obvió une légère poussée à Ramos qui a donné le 1-1 à City et a montré le rouge à la centrale par un autre de la même intensité à Gabriel Jésus. La justice n’était pas non plus du côté de Madrid, dont le jeu ne méritait pas plus.

Il n’y a pas eu d’amendement à l’ensemble, mais Zidane a laissé de côté Kroos et Bale au profit d’Isco et de Vinicius. C’était un onze en faveur du travail et du public, parce que la Malaga a plus d’objectif que l’Allemand et parce que les Gallois se sont engagés depuis longtemps dans une administration injuste de leur talent. Il avait aussi une intention stratégique : il imaginait une Cité très territoriale, servie au goût de Guardiola, tolérant le jeu à l’espace. Et là, la vitesse de Vinicius est un couteau. Mais le jeu ne s’est pas déroulé de cette façon. Madrid avait plus de ballons que prévu et le Brésilien, moins de terrain libre que ce dont il se vantait.

En échange, Guardiola, que le Bernabeu verra toujours comme un Blaugrana dirigeant ce qu’il dirige, a laissé 41 buts sur le banc (21 d’Agüero et 20 de Sterling) pour donner de la vigueur à l’équipe, avec des joueurs (Mahrez ou Gabriel Jesús) moins positionnés et plus prédisposés à gêner le départ du ballon de l’adversaire. Une bataille tactique qui a suivi les offrandes de fleurs entre les deux autocars la veille. Le début n’a pas été à la hauteur de l’échange d’éloges. Il s’est avéré que c’était de la sosote.

La Cité perfore dans cette récupération rapide, l’alpha de la Guardiola manuelle, et prend pour atteindre l’autel de Courtois, bien que le passage des minutes le renforce. Et Madrid, qui a combiné le jeu long et le jeu court, était au moins en route pour la région. La dernière chose que l’on sait sur l’équipe en attaque est que lorsqu’il était épuisé, les événements étaient justifiés en mettant des centres de vrac dans la zone sans aucun avantage car Christian a fui, Bale a été écrasé et Jovic a disparu, personne n’arrive à ces expéditions.

Et, néanmoins, la grande occasion du Madrid avant le reste est arrivée produit de ce jeu pervers de la balle accrochée à la zone. Mendy l’a mis, Benzema a hoché la tête, Ederson a refusé et Vinicius a ajouté son légendaire bandit armé à la mêlée. Gabriel Jesus avait déjà eu une chance de la même taille auparavant, et Courtois, ayant besoin de se blanchir, a tiré à bout portant. Il n’a pas fallu beaucoup de recherches pour conclure que le danger de City résidait dans les diagonales du Brésil et dans le jeu de position et le contre de De Bruyne, un grand architecte. A la mi-temps, les Anglais ont de nouveau marqué un but, grâce à des arrêts de Mahrez sur Ramos, Casemiro et Valverde.

L’impression demeure cependant qu’aucun d’entre eux ne veut être le premier à commettre une erreur. City, parce qu’ils ont pensé à Manchester. Madrid, parce que le fait de réunir Casemiro et Valverde, devenus dépendants, donne à l’équipe une résistance et lui enlève la surprise. La deuxième mi-temps a accentué l’apparent effondrement de Madrid, avec trois occasions consécutives pour Mahrez, dont deux ruinées par Courtois. Et là, dans l’abîme, comme tant de fois dans ce tournoi agonisant qui a fait de Madrid une légende, Vinicius a nettoyé un ballon pour Rodrigo, qui a donné plus qu’un joueur de sa position, et a donné le but à Isco. A ce moment-là, il s’échauffait sur la ligne de touche de Bale, prenant la relève de l’un ou l’autre.

Et puis Madrid s’est enthousiasmée comme d’habitude avec les Champions, dont la compétition est considérée comme patron et bienfaiteur et qui remplissent habituellement leurs voiles. Ramos a eu le second, le Bernabéu a été jeté à la rue, mais la Ville, qui était partie, est revenue et s’est attachée en jeu au bord du VAR. Gabriel Jesus a mis ses mains dans le dos de Ramos avant qu’il ne termine le filet. Le but a été inventé par De Bruyne et validé par Orsato. Et, la tête explosée, Carvajal a tiré un penalty de Sterling, que le Belge a marqué, et Ramos a vu le rouge. Madrid s’accroche à la falaise.

