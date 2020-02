VIDÉOS GRATUITES des buts de Lionel Messi à Barcelone contre Eibar LaLiga d’Espagne 2020 | Ligue d’Espagne

Contre les chants de “démission de Bartomeu”, président du FC Barcelone, Lionel Messi est revenu donner une boule d’oxygène à un club institutionnellement chargé, lorsque l’Argentin a atteint un but au poker et a été le principal protagoniste du triomphe de son équipe avant Eibar (5-0). L’équipe basque a ajouté un nouveau match au Camp Nou de vide, car lors de sa sixième visite au Camp Nou, elle a subi une nouvelle défaite.

Le jeu a été soulevé comme un nouveau défi pour le Barça contre un adversaire qui allait le serrer dès le premier instant et l’empêcher de prendre le ballon avec joie. La pression dans le Camp Nou contre son équipe pour la sortie du ballon de Ter Stegen est telle que, à la 6e minute, le public a déjà sifflé le gardien lorsqu’il avait le ballon dans les pieds. Comme la semaine dernière, Ter Stegen a ensuite choisi de souscrire longtemps et a cherché à plusieurs reprises chez le chilien Arturo Vidal, qui est d’abord sorti pour former un losange au centre du champ du Barça (le Barça n’a pris que deux attaquants), mais que Il se jeta de côté pour attendre le long ballon de son gardien.

Alors que Barcelone tentait de s’installer sur le terrain et de surmonter une peur d’un but d’Eibar à la minute 4, annulé hors jeu par Sergi Enrich, Messi en 14 a reçu une balle à l’avant, s’est débarrassé des deux centrales, avec tunnel à Arbilla, a subi la pression de Diop et avant la sortie de Dmitrovic, l’a dépassé par quelque chose dans une touche subtile (1-0). Eibar a essayé avec un tir d’Inui du front. Le jeu des Basques a maintenu l’intensité de la pression, mais il a repoussé en voyant que le Barcelone a été jeté longtemps en sortie.

Le Barça ne dominait pas clairement, il dépassait confortablement la première ligne de pression, mais au-dessus il n’y avait que des idées intéressantes sur un Messi avec peu de partenaires inspirés. Le Barça a vu son avantage dans un tir très dur d’Escalante de l’extérieur, dans l’une des rares actions offensives d’Eibar, beaucoup plus intéressé par le confinement. Messi a de nouveau marqué (2-0, minute 37), après une remise en jeu élaborée dans laquelle Busquets et Vidal ont combiné, il a cédé à l’Argentin, qui est entré dans la zone en contournant ses rivaux et en croisant le ballon au fond du filet. . Encore une fois le capitaine du Barça, en 40, a reçu un ballon franc, l’a donné à un Griezmann mieux placé, mais le Français a fini la nuit et au rebond, le ballon est retombé aux pieds de Messi, qui a marqué le troisième de l’après-midi. Dmitrovic a évité le quatrième avant la fin du premier acte, lorsqu’il a réussi à arrêter deux tirs consécutifs par Arturo Vidal et Sergio Busquets, ce dernier à bout portant.

La deuxième partie a commencé avec Barcelone étourdi le ballon à côté du territoire de Ter Sregen sans pouvoir le retirer, une action qui a profité d’Eibar pour le voler, le lancer au centre de la zone et Escalante, dans une nouvelle vente aux enchères, mettre le but du Barça en tension. Le but serbe est revenu pour tirer une balle qui a glissé en 51, après un tir de Ratikic et peu de temps après, il a dû se jeter au sol pour attraper une balle lancée par Arturo Vidal. Dans les concessions mutuelles, Eibar en faute directe avait le choix, avec une grande exécution de Côté, à laquelle il a répondu par une intervention de Ter Stegen. Il a marqué Eibar en 63, mais le but a finalement été annulé par un match dangereux à l’arrivée d’Arbilla, qui a beaucoup levé le pied lorsque Piqué essaie également de le prendre avec la tête. Après un double changement et une période pendant laquelle Eibar se serrait, le De Blasis nouvellement incorporé avait une grande chance sur un tir bas et Ter Stegen cessa de se jeter au sol.

Barcelone a également effectué deux changements, l’un risqué de retirer Piqué et de mettre Umtiti, qui avec Lenglet est sur une carte de suspension (le prochain match sera contre Madrid), et le second les débuts du danois Martin Braithwaite, signé il y a deux jours de Leganés, pour 18 millions d’euros, et cela est allé à l’aile gauche. Dans un match déjà au ton bas, les deux centrales du Barça ont fini par faire un jeu qui s’est terminé au but, mais a été annulé, tout comme un autre en 82 à Arturo Vidal. L’affrontement a été fermé par le Barça de manière importante, lorsque Messi en 87, dans une grande nouvelle action, quand un ballon a été trouvé dans la petite zone et après avoir évité une défense et un but, il a marqué le quatrième de la nuit (4- 0), et deux minutes plus tard, Arthur a terminé avec une action 5-0 qui a commencé par un tir de Braithwaite que Dmitrovic a détourné vers la zone brésilienne