Villa à ne pas manquer, il faut toujours jouer

“Villa est très rapide, il joue à une autre vitesse, où il apprend à relever la tête dans les derniers mètres il sera un joueur de ceux qui n’existent pas.” Cette certaine phrase de Tevez Une fois le match à Cordoue terminé, c’est une synthèse de ce que tout le monde pense à l’intérieur du Colombien.

Mais il serait injuste d’être seul avec ça. Villa C’est un joueur qui ne peut pas manquer aujourd’hui dans l’équipe de départ. Depuis l’époque de Alfaro Cela est venu demander des indices. Même le faire dans une position qui n’était pas la sienne, avec ce voyage en arrière qui l’a laissé plus tard sans force pour terminer le jeu, était le meilleur d’une équipe qui livrait peu. Il a toujours été questionné que les pièces se terminaient mal. La définition Il a même vu ses compagnons en colère plusieurs fois. Tout est temps, apprentissage. Peu à peu, elle s’améliore.

2020 a commencé mieux. Avec un coach qui aime attaquer, avec une équipe plus verticale, Villa c’est très important. C’était bizarre de ne pas le voir démarrer avec Independiente. Inexplicable Avec 20 minutes, ils l’ont atteint pour être celui qui a généré le plus de danger pour ceux d’Avellaneda.

Rapide. Face. Audacieux Avec l’espace, il vous tue. À Cordoue, il avait une excellente définition pour mettre le 1-0 et une passe de but pour la définition de Tevez dans le second

Villa C’est pour attaquer. Faire mal. C’est l’un des joueurs qui a besoin de la confiance d’un entraîneur, s’il ne tombe pas émotionnellement. Vous devez en profiter. La bouche il doit retrouver (il le fait avec Russo) cette ambition d’être le protagoniste. En regardant l’arc devant. Et pour cela, la villa ne peut pas manquer. Il doit jouer pour toujours.