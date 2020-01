Villa Literno, grand coup pour les rouges et blancs qui embrassent un bombardier

Bienvenue à la maison Villa Literno, qui embrasse l’attaquant né en 1987 Marco Di Matteola saison dernière à Isernia en Serie D.

Le bombardier natif de Piedimonte Matese, qui dans sa carrière a également vécu des expériences en B et C avec les maillots de Pescara, Giulianova, Cesena et Brindisi, représente un coup de valeur absolue pour une catégorie telle que la promotion. Ci-dessous l’annonce officielle:

Nous accueillons Marco Di Matteo qui, après 13 ans, rentre chez lui où il a décidé de mettre fin à sa carrière sportive. Notre footballeur a rejoint notre équipe en 2006, grâce à l’intuition de l’entraîneur d’alors Vincenzo Mazzarella, qui a très vite su reconnaître ses précieuses qualités.

Il a parcouru un long chemin depuis lors: 4 ans dans l’équipe de Monte di Procida, Excellence, où en seulement un an, il a réussi à atteindre le nombre exorbitant de 86 buts. Au cours des années suivantes, entre autres, des expériences avec Giugliano, Sibilla Bacoli, Gladiator, Virtus Volla et CTL Campania. Samedi prochain, il sera disponible pour monsieur Formicola en prévision du match contre Virtus Goti.