Villa Literno, PDG AD Falcone quitte: “Malheureusement, je dois prendre du recul”

Adieu à la direction du Villa Literno, qui salue le PDG Nicola Falconeforcé de démissionner en raison d’engagements personnels.

Vous trouverez ci-dessous sa lettre d’adieu, distribuée via les canaux officiels du club:

Je quitte ce poste pour des raisons strictement personnelles. Je le laisse avec beaucoup de regret car à petits pas j’aime beaucoup le football amateur. Au cours des quatre dernières années d’activité, la Villa Literno Calcio s’est confirmée dans le championnat Promotion comme une belle réalité.

Merci surtout au président Giovanni Fontana. En fait, grâce aux efforts et aux investissements économiques consentis par le président Fontana, la Villa Literno Calcio s’est installée de manière stable dans les quartiers supérieurs du championnat. Je suis conscient de l’engagement passé au service des couleurs rouge et blanc, avec des choix partagés et d’autres non, mais on sait que c’est la beauté du football.

Bonne chance à tous pour la suite de la saison. Je souhaite que le club et l’équipe atteignent les éliminatoires. De tout mon cœur, j’espère que c’est la bonne année pour couronner enfin le rêve appelé Excellence.

