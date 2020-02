Javi Calleja, entraîneur du Villarreal CF, a déploré sur Movistar TV que l’Atlético commettrait des erreurs de boîte jaune: le match a été égalé et tout le monde pouvait le prendre, ils ont profité de nos décalages, dans le premier but ils étaient plus vivants, le second arrive après deux occasions, nous devons clore un peu plus tôt, en l’occurrence Samu, et la troisième a été une erreur dans notre départ, tous les détails “.