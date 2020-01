Villas-Boas, en faveur de Zubizarreta après l’arrivée d’Aldridge à d

L’entraîneur de Olympique de Marseille, André Villas-Boas, a montré son mécontentement lors d’une conférence de presse pour la signature d’un nouveau club de managers, Paul Aldridgeque mettriez-vous risquer la continuité d’Andoni Zubizarreta, tel que rapporté par les médias français.

15/01/2020 à 18:45

CET

Sport.es

Jacques-Henri Eyraud, président du club, était intéressé par l’arrivée d’Aldridge, qui facilitera la vente de joueurs sur le marché anglais.

Cependant, son technicien a commenté que si l’incorporation d’Aldridge “devait aider l’Olympique de Marseille à survivre économiquement, je peux le comprendre, mais pour moi, le plus important est de garder tout mon groupe et d’atteindre les objectifs. “

Villas-Boas a assuré que la figure de Zubizarreta était l’un des principaux facteurs à signer pour le club: “Je suis venu ici en premier à cause de la taille de l’entité, ensuite par Andoni Zubizarreta.”

En outre, il a profité de l’occasion pour dire que “Mon avenir est lié à l’avenir de Zubizarreta. Nous avons réussi à apporter de la stabilité dans l’un des clubs les plus instables du monde. “

Comme expliqué par l’entraîneur, Jacques-Henri n’a pas commenté la signature de Paul Aldridge et découvert par des déclarations que la presse française a repris et voulait régler le problème en s’assurant que “les relations de confiance sont les plus importantes”.