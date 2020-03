Vinicius: «J’ai eu trois jours pour choisir entre le Real Madrid et Barcelone»

L’attaquant du Real Madrid Vinicius Junior s’est entretenu avec FourFourTwo et a révélé qu’il devait choisir entre Los Blancos et le FC Barcelone lorsque les deux clubs ont envoyé leurs offres il y a deux ans.

«C’était juste après un tournoi au Chili. Il y avait des rumeurs dans la presse mais je n’y ai jamais cru. Le Real Madrid et Barcelone m’ont tous deux envoyé des offres et je n’ai eu que trois jours pour prendre une décision. J’ai toujours voulu jouer pour le meilleur club, alors j’ai fini par choisir le Real Madrid », a déclaré Vinicius.

Le jeune prodige a également expliqué que ses parents avaient visité Madrid et Barcelone avant qu’une décision ne soit prise.

«Mes parents ont visité les deux clubs et ils préféraient Madrid. Ils avaient ce que je voulais et je sentais que leur projet était le meilleur pour moi. Ils donnaient des minutes aux jeunes joueurs et ils avaient un énorme succès en Ligue des champions à l’époque », a ajouté Vinicius.

Le Real Madrid a finalement dépensé 45 millions d’euros pour éloigner Vinicius de Flamengo et le jeune joueur a déclaré qu’il était difficile pour lui de prouver qu’il valait l’investissement.

“J’ai dû faire oublier le prix à tout le monde, c’était l’une des choses les plus difficiles à faire, encore plus que de jouer régulièrement”, a conclu l’ailier.

Vinicius a été une surprise notable lors de sa première saison au Real Madrid. Cependant, il a eu du mal à obtenir des minutes constantes au cours de sa deuxième campagne dans le club et ce n’est qu’au cours des dernières semaines qu’il a commencé à produire l’impact qu’il était censé avoir au début de la saison.