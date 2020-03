Vinicius JR: “Benzema pense 10 secondes plus vite que tout le monde”

Vinicius JR a fait son retour sur la scène du Real Madrid le mois dernier après qu’Eden Hazard a de nouveau été victime d’une blessure à long terme. Le Brésilien a retrouvé sa confiance et a gagné la confiance de Zinedine Zidane en tant qu’ailier gauche partant de l’équipe avec Eden absent. Dans une récente interview avec FourFourTwo, le jeune homme de 19 ans a discuté de la vie au Real Madrid et n’a pas tardé à souligner l’impact que son collègue plus âgé, Karim Benzema, a eu sur son début à Madrid.

«Sans l’ombre d’un doute, Benzema m’a le plus aidé depuis mon arrivée au Real Madrid. Chaque fois que nous jouons ensemble, il me dit de rester calme et concentré. Il y a eu un match contre l’Atletico lorsque j’ai perdu la possession et nous avons concédé un but. Benzema m’a parlé de changer de position pendant quelques minutes, afin que je reçoive moins de possession et reprenne confiance en moi pour revenir dans le match. Nous l’avons fait et cela a parfaitement fonctionné. Il a de l’expérience et est au Real Madrid depuis plus d’une décennie maintenant, c’est donc un plaisir d’apprendre de lui », a révélé le Brésilien.

Dans la même interview, Vinicius a également discuté de l’intensité et de la mentalité gagnante impliquées dans tout ce que l’équipe de Real Madrid participe – quelle que soit l’activité. “Il est en fait difficile de décrire la qualité que nous avons à Madrid, et la mentalité des joueurs est également totalement différente. Il y a une telle mentalité gagnante que chacun d’entre nous veut gagner chaque chose, pour stimuler la compétitivité des activités », a-t-il commenté.

«Si vous ralentissez un peu à l’entraînement, l’écart avec tout le monde augmentera. Marcelo est tellement habile avec un contrôle de balle phénoménal, et Karim pense à 10 secondes d’avance sur tout le monde ».

Depuis le jour où Vinicius est arrivé au Real Madrid, lui et Karim Benzema ont immédiatement cliqué. Les deux produisent une excellente chimie sur et en dehors du terrain. Le Français, qui a affronté les nombreux hauts et les bas d’une carrière de plus de dix ans au Real Madrid, a semblé être un mentor pour le prodige brésilien adolescent.