Vinicius JR va acquérir un passeport espagnol cet été

Un rapport de la publication espagnole AS et confirmé plus tard par Alex Kirkland d’ESPN, a révélé que l’ailier brésilien de 19 ans, Vinicius JR, devrait acquérir son passeport espagnol cet été. C’est un protocole normal après avoir passé deux ans dans la capitale espagnole. Le processus est pris en charge par le club et a été utilisé pour d’autres joueurs sud-américains du Real Madrid comme Fede Valverde, Casemiro et Marcelo. À travers l’Europe, les équipes se voient attribuer trois places hors UE dans leur équipe du jour du match. Cette saison, ces taches ont été prises par Vinicius JR, Eder Militao et Rodrygo Goes.

Le trio actuel du Real Madrid hors UE





Photo de Marc Atkins / .

Avec la place gratuite, le Real Madrid s’ouvrira à de nouvelles options dans le processus de création de son équipe 2020-2021. Il est possible que Reinier Jesus soit promu dans la première équipe, Takefusa Kubo soit rappelé du prêt pour rejoindre la première équipe, ou une nouvelle signature potentielle basée à l’étranger est envisagée. Plus les «extranjeros» s’emparent d’un passeport espagnol, plus la flexibilité du Real Madrid est grande pour évoluer sur le marché des transferts.