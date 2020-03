Vinicius Junior: “Meilleure soirée depuis que je suis au Real Madrid, le meilleur club du monde”

Parlant aux microphones de Movistar après que Clasico a gagné par son Real Madrid sur Barcelone grâce à son but, l’attaquant Vinicius Junior il semblait en sécurité: “Pour moi, c’est la meilleure nuit depuis que je suis à Madrid, bien sûr. Je travaille toujours dur, et j’espère toujours que mon moment peut arriver. Toni (Kroos, ndlr) m’a donné un tour parfait, nous l’avons essayé aussi à l’entraînement: aujourd’hui ça s’est bien passé et j’ai réussi à marquer. Nous devons continuer comme ça, pour nous et pour les fans: nous sommes dans la meilleure équipe du monde et nous devons les rendre heureux. “