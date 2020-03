Violamania: l’Église revient à sa place, la seule note heureuse un triste dimanche | Serie A

Dans une situation plus que surréaliste, avec l’urgence du Coronavirus qui affecte toute l’Italie et le football qui n’a pas encore décidé d’arrêter ou non, nous revenons pour parler du terrain, ne serait-ce que pour apaiser les tensions. La Fiorentina a fait match nul contre l’Udinese avec des filets blancs, dans un match joué en rythme, les deux équipes se contentant d’un point, sans vouloir se blesser. L’équipe d’Iachini a aligné le grain demandé par l’entraîneur, se rapprochant également du score à quelques reprises, mais semblait moins attentif que les sorties précédentes, probablement aussi en raison du stade vide, ce qui n’aide certainement pas les joueurs à concentration.

ÉMOTIONS – La Fiorentina est arrivée à la course avec un mélange d’émotions et de sensations très différentes, compte tenu de tout ce qui s’est passé ces derniers jours. La tristesse de la perte de Davide Astori, dont la récidive a eu lieu il y a quelques jours, a certainement alourdi un peu les jambes de l’alto, ainsi que le double voyage au Frioul en une semaine.. L’équipe violette est globalement satisfaite, à quelques exceptions près, du tirage au sort, qui vaut tout de même un étirement sur les zones rouges du classement et donne au vu des prochains engagements, si et quand ils le seront, une plus grande sérénité pour le groupe Iachini.

EGLISE – Federico Chiesa, le seul joueur qui a vraiment pu faire la différence, a lui aussi mis tout ce qu’il avait pour essayer d’arracher les trois points de la Dacia Arena. Le sentiment clair, d’ailleurs, est que tous ses problèmes physiques sont surmontés, et le moment est venu de le voir sur l’aile, puisque son jeu s’est nettement amélioré avec l’insertion de Cutrone et son retour au milieu de terrain à cinq. Vous pouvez immédiatement percevoir comment le numéro 25 violet, lorsqu’il a plus de marge de manœuvre, il est capable de mieux jongler avec ses forces, créant des opportunités plus claires et arrivant plus lucide à la conclusion. Le givoane attaquant avait été déployé dès le premier attaquant compte tenu d’une condition physique non optimale mais maintenant, enfin, il peut revenir jouer son rôle. Iachini avait de bonnes indications en vue des prochains engagements, avec la Fiorentina qui devrait affronter Brescia à domicile au prochain tour, toujours en attente du conseil fédéral mardi.