Violamania: Paquetà est un coup dur pour Mutu, elle mérite le gros investissement | Serie A

À une époque où le football est toujours debout, comme le reste de la nation, il ne reste plus qu’à regarder vers l’avenir avec espoir et positivité. Regarder vers l’avenir signifie commencer à penser déjà au marché, à la saison prochaine, aux révolutions et aux nouveaux acteurs capables de réchauffer les cœurs, avec le La Fiorentina et Rocco Commisso prêts à faire le grand saut dans les zones les plus nobles du classement. Après un excellent marché de janvier, en fait, le magnat américain veut porter son alto encore plus haut, confirmant d’abord les nombreux jeunes comme Castrovilli et Chiesa, puis renforçant l’équipe avec au moins deux achats de niveau.

PAQUETÀ – Pradè et le marché violet ont de nombreux joueurs sous la loupe, aussi parce que les changements que la Fiorentina va subir cet été seront profonds, probablement avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur et de nouvelles idées tactiques, même si deux positions sont découvertes , et les investissements les plus importants seront réalisés. L’un est un défenseur central qui a de bons pieds, pour commencer l’action par le bas, l’autre est un numéro 10 qui a du talent et de l’imagination, et le nom qu’il aime le plus est celui de Lucas Paquetà. Le Brésilien est certainement un joueur très talentueux, son histoire d’amour avec Milan semble tout sauf idyllique, mais les Rossoneri demandent toujours un chiffre très élevé pour leur bijou, près de 40 millions d’euros.

MUTU – Cependant, si nous pensons aux grands cycles passés de la Fiorentina, nous pouvons voir comment la révolution est partie d’un gros investissement, le plus souvent un milieu de terrain ou un deuxième attaquant. Quand à l’été 2006, il est arrivé à l’alto Adrian Mutu c’était un joueur déjà fait et formé, du plus haut niveau, mais avec de sérieux problèmes de caractère et une expérience à la Juventus tout sauf positive. Cependant, le maillot violet était suffisant pour faire de lui un autre joueur. Le Roumain de Florence est revenu au grand footballeur qu’il était dans le passé, Paquetà pourrait plutôt montrer au monde ce qu’il vaut vraiment, de ne pas être le triste joueur vu à San Siro. Paquetà n’est pas Mutu, à la fois pour le manque d’expérience acquise sur le terrain et en tant que type de joueur, mais le transfert pourrait avoir le même impact sur sa carrière et sur la Fiorentina: il y a toutes les références pour un mariage heureux et durable.