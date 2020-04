Viral | Facebook | Choc en Chine pour la découverte insolite d’un poisson “à visage humain” | FB | Visage | Tendances | États-Unis | USA | USA | Mexique | Espagne | Vidéo virale | Photos | Les animaux | Tendances | Vidéos virales | Vidéos d’animaux Off Side

Mis à jour le 17/04/2020 à 16h00

Pendant un instant, il douta si ce que ses yeux voyaient était le produit d’une hallucination. Mais non, ce qu’il observait était réel et il a décidé de tout enregistrer avec sa caméra vidéo. Un touriste qui visitait le lac Kumming en La Chine, a attrapé avec son appareil photo un poisson qui a puissamment attiré son attention. La raison? L’étrange être aquatique semblait avoir, rien de plus et rien de moins, qu’un visage humain. Les images ont été partagées sur Facebook et ils sont devenus viraux.

La scène a été enregistrée dans le village de Miao, une destination touristique de la ville de Kunming, selon le célèbre blogueur Feidian Videos. Les images étaient à l’origine partagées par le réseau Weibo, l’équivalent de Twitter en Chine.

“C’est la chose la plus effrayante que j’ai jamais vue …”, a écrit un utilisateur dans les commentaires vidéo. Alors que d’autres utilisateurs de Facebook Ils ont plaisanté à ce sujet: “Faites-moi savoir quand vous sortez de l’eau et que vos jambes grandissent.”

Quelles que soient les réactions à l’origine des images téléchargées sur Facebook , certains experts et utilisateurs ont convenu que “le poisson à visage humain” est une carpe, une espèce assez courante dans certains pays d’Asie.

Les carpes asiatiques sont connues depuis un certain temps pour avoir des caractéristiques qui peuvent ressembler au visage d’une personne. Ce qui est étrange, c’est d’en trouver un avec de telles fonctionnalités définies.

C’est peut-être pour cette raison que ce matériel a été partagé et commenté dans Facebook. Et il n’est pas normal de voir ce type de spécimen qui semble avoir un visage humain.

