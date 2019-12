Viral Instagram: Hulk a quitté sa femme et l'a échangée contre sa nièce, avec qui j'envoie des salutations pour Noël | VIRAL | PHOTO Reste du monde

Mis à jour le 24/12/2019 à 21h00

À Porto, il était un «destructeur» et a même été tenté par plusieurs clubs en Europe. Cependant, Hulk a décidé de tenter sa chance dans le Super League chinoise pour remplir les coffres de son compte bancaire, bien que – avec la décision – il ait cessé de faire la une des journaux du "Vieux Continent". Mais, les nouvelles de son environnement sont devenues le sujet de discussion de tous les médias sportifs au Brésil et en Europe, surtout quand il vient d'envoyer un voeux de Noël.

De quoi s'agit-il? Bon, Hulk Il a décidé de se séparer de son épouse Iran Angelo de Souza après 12 ans de mariage avec trois enfants et de sortir avec son ex-nièce, Camila. Oui, une chose folle qui a généré une discorde totale parmi les membres de la famille de l'attaquant.

Non seulement cela. Incroyablement, des personnes qui gèrent la presse du joueur de football ont envoyé une déclaration officielle pour clarifier la situation. «Il a dit la vérité et a communiqué avec la famille. Hulk et Camila a commencé à sortir ensemble en octobre. C'est donc Hulk qui a rendu l'information publique, puisqu'il n'a pas à se cacher. Sa position est transparente pour éviter les mensonges et les commentaires malveillants. »

Donc, Hulk J'envoie déjà leurs vœux de Noël respectifs aux côtés de leurs trois enfants. «Que Dieu vous bénisse tous et ait la beauté d'un cœur pur! Joyeux Noël! Eh bien, qu'en pensez-vous? Vous pouvez commenter la photo de Instagram.

