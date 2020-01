Viral | Savoir où se trouve la «Casa de Gokú» sur Google Maps | Carte | Vue sur la rue | Applications | Apps | NNDA | Technologie NNRT

Mis à jour le 03/01/2020 à 23h00

Si vous voulez savoir comment vous rendre à un certain endroit ou connaître un site situé à l’autre bout du monde, il vous suffit de télécharger l’application Google Maps et recherchez-le, car la carte Google a voyagé pratiquement partout dans le monde et enregistré dans sa base de données environ 90% des sites les plus importants de la planète.

Mais autant que l’impact de sa raison d’être, Google Maps Il marque une tendance à la curiosité qui motive les internautes à repérer les anomalies dans les rues ou les paysages naturels, comme c’est le cas ci-dessous.

Il s’avère que les fans de Dragon Ball Z, la série la plus populaire d’Akira Toriyama, ont décidé de trouver la maison de Goku, le personnage principal du manga, sur la carte, et vous n’en croirez pas la surprise qu’ils ont prise.

La “maison de Goku” est située en Equateur et c’est un logement à petit prix. (Photo: Google Maps)

En plaçant l’expression sur la carte et en se dirigeant vers le panneau jaune pour accéder à Street View, les images montrent des résultats beaucoup plus intéressants.

Il s’avère que la “Maison de Goku” n’est rien de plus qu’un logement qui offre ses services aux citoyens qui visitent Cuenca, Equateur.

En tapant l’adresse Pdte Córdova 238, Cuenca, Équateur, vous pouvez voir la façade de la maison et vous pouvez également accéder à cet endroit étrange.

Malheureusement, ce n’est pas la maison qui a une forme sphérique, mais c’est une coïncidence, donc les fans de Dragon Ball Z ont été déçus.

Certains visiteurs ont même laissé des commentaires sur Google Maps sur l’évaluation de ce lieu: “Très bon pour les sayayines”, “Bon prix”, en sont quelques-uns.

Voulez-vous passer une journée dans la maison de Goku? Ensuite, nous vous laissons la carte Google afin que vous puissiez la retrouver facilement.