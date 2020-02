VIRAL sur YouTube | «Hachiko de Nafpaktia»: le chiot qui attendait son propriétaire décédé il y a plus de deux ans | YT | Yutub | viral | vidéo | Grèce | Nafpaktia | chiens | animaux | animaux | histoires | Hachiko | NNDA NNRT Off Side

Répertorié «Hachiko de Nafpaktia», ce peut Cela nous montre ce que signifie être un véritable ami. Son histoire émouvante est devenue virale YouTube et a fait le tour du monde, faisant en sorte que des millions d’internautes apprennent que nos animaux de compagnie n’aiment même pas au-delà de la mort. En savoir plus sur le magnifique lien de Harris et son mascotte.

En novembre 2017, Harris a perdu la vie pour subir un tragique accident de voiture sur une autoroute de la ville de Nafpaktiadans Grèce, À 12 kilomètres de chez vous. L’homme s’est écrasé son véhicule contre une bétonnière, mourant sur le coup. L’événement a choqué les habitants de la ville, car il y a des années, son frère était mort sur la même route et à quelques mètres seulement.

Il attend près de l’autel de Harris, qui a été élevé par sa famille en sa mémoire. Photo: Capture Web TV Nafpaktianews

La triste histoire, qui a été enregistrée et viralisé à travers de YouTube, a pris un virage qui a laissé tout le monde sans voix Nafpaktia, depuis des jours après la mort de Harris, son animal de compagnie est apparu au même endroit où l’homme de 40 ans a perdu la vie. Le reste de sa famille a essayé de le ramener chez lui, mais le «Hachiko of Nafpaktia» – comme il était surnommé par les habitants – il s’échappait chaque nuit pour prendre soin, probablement, de l’âme de qui était son meilleur ami.

Le «Hachiko de Nafpaktia» est alimenté par les voisins de la région. Il attend toujours son propriétaire décédé en novembre 2017. | Photo: Capture Web TV Nafpaktianews

Les villageois de la ville et différents groupes d’animaux ont emmené le chien fidèle dans une nouvelle maison, mais il a toujours cherché des moyens de s’échapper et de retourner à l’endroit où Harris a perdu la vie. Voyant que toutes les tentatives ont échoué, les voisins ont décidé de construire une petite maison à côté du sanctuaire de leur maître.

En ce moment, comme les images de YouTube, le chiot est nourri et pris en charge par les voisins du lieu. Ce chien a pris le surnom de «Hachiko of Nafpaktia», en référence au vrai chien Hachiko du Japon

Qui était Hachiko et quelle est son histoire?

Le monde entier se souvient de l’histoire de Hachikoun chien Course d’Akita qui attendait son propriétaire depuis 10 ans dans la gare ferroviaire du district de Shibuya au Japon.

Il peut, qui a montré au monde ce que signifie amitié et loyauté, est né le 10 novembre 1923 dans une ferme près de la ville japonaise d’Odate. Le chien était petit à cet endroit parce que les gens l’ont donné à Eisaburo Ueno, professeur renommé à l’Université de Tokyo.

Ils publient une photo inédite de Hachiko sauvée depuis plus de 80 ans

Dès le premier contact, Hachiko il est devenu inséparable d’Ueno; Tel était l’attachement de l’animal, qui marchait quotidiennement avec son maître jusqu’à la gare. Chaque après-midi, lorsque le professeur revenait du travail, l’animal l’attendait toujours au même endroit et en même temps. Ainsi, ils ont exécuté la même routine pendant deux ans, jusqu’à la mort d’Ueno le 21 mai 1925.

Après la mort de son maître, Hachiko Il attendait le professeur à la gare. Les commerçants de la région et les employés du chemin de fer ont remarqué la situation et ont essayé de prendre soin de l’animal; Ils voulaient même l’emmener chez son maître, mais il s’échappait toujours et revenait au poste. Après 10 ans de longue attente, l’animal fatigué ne pouvait plus et Il est décédé le matin du 8 mars 1935.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Plus de 500 chiens participent à une course de traîneaux en République tchèque

Plus de 500 chiens et environ 80 personnes participent à une course de traîneaux en République tchèque

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ:

VOIR PLUS DE VIDÉOS

Le Mexique, premier pays à éradiquer la rage transmise par les chiens

Le Mexique, premier pays à éradiquer la rage transmise par les chiens 26/01/2020

Deux chiens errants empêchent une femme d’être agressée par un criminel armé

Deux chiens errants empêchent une femme d’être agressée par un criminel armé

Rencontrez le projet qui forme des chiens pour combattre la violence sexiste

Chiens protecteurs: rencontrez le projet qui forme les chiens à lutter contre les violences sexistes