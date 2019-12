Virgil van Dijk Fitness Un doute pour Flamengo

LIVERPOOL, ANGLETERRE – 14 DÉCEMBRE: (LE SOLEIL, LE SOLEIL LE DIMANCHE) Virgil van Dijk de Liverpool avant le match de Premier League entre Liverpool FC et Watford FC à Anfield le 14 décembre 2019 à Liverpool, Royaume-Uni. (Photo par Andrew Powell / Liverpool FC via .)

Liverpool affrontera le champion sud-américain Flamengo samedi alors qu'il cherche à décrocher son deuxième trophée de la saison. En cas de victoire, l'équipe de Jurgen Klopp entrera dans l'histoire en tant que première équipe de Liverpool à remporter la Coupe du monde des clubs. Cependant, ils transpirent sur la forme physique de Virgil van Dijk avant le match.

Virgil van Dijk Concern Concern

Liverpool espère le retour de Virgil van Dijk

Virgil van Dijk a raté la demi-finale contre Monterrey pour cause de maladie. Klopp avait précédemment suggéré qu'il serait disponible, mais après le match, il est apparu qu'il ne s'était pas entraîné depuis trois jours. Liverpool est à bout de nerfs en termes de défenseurs centraux en raison des blessures de Dejan Lovren et Joel Matip, donc il espère que le Néerlandais reviendra. Le capitaine Jordan Henderson s'est faufilé aux côtés de Joe Gomez lors de la demi-finale. Il peut recommencer si le Néerlandais n'est pas apte à jouer. Cependant, cela peut ne pas être nécessaire, car l'équipe a été renforcée par l'arrivée de Ki-Jana Hoever.

Alisson a impressionné contre Monterrey en effectuant plusieurs arrêts clés pour garder Liverpool dans le match et restera dans le but. La Coupe du monde des clubs permet aux équipes de nommer le reste de l'équipe comme leurs remplaçants, donc Adrian, Andrew Lonergan et Caohmin Kelleher seront tous sur le banc.

Andrew Robertson devrait continuer à l'arrière gauche, alors que dans un match avec un trophée en jeu, Trent Alexander-Arnold remplacera James Milner à l'arrière droit.

Naby Keita a été impressionnant dans ses récentes performances pour Liverpool. L'international guinéen compte quatre buts et une passe décisive lors de ses cinq dernières apparitions. Il a coupé un chiffre impressionnant au milieu de terrain face à Monterrey et espère conserver sa place.

Alex Oxlade-Chamberlain a également été un modèle de constance cette saison et espère commencer la finale. En supposant que van Dijk est en forme, Jordan Henderson devrait jouer le rôle de détenteur avec Adam Lallana tombant sur le banc. Georginio Wijnaldum s'est rendu au Qatar et peut être une option, mais il n'y a pas eu de mot sur sa condition physique après sa blessure.

Le roi égyptien

Chuchotez-le doucement, mais Mohamed Salah montre des signes de retour à son meilleur niveau. Il était sans doute le meilleur joueur de champ extérieur des Reds contre Monterrey et a inscrit une belle passe décisive pour le but de Keita. Il espère obtenir sur la feuille de match et aider ce côté de Liverpool à une autre pièce d'argenterie.

Divock Origi et Xherdan Shaqiri ont tous deux commencé contre Monterrey, bien que les deux n'aient pas impressionné. Sadio Mane et Roberto Firmino reviendront donc dans le camp, surtout compte tenu de l’héroïque tardive du Brésilien. Klopp voudra gagner ce trophée et quelle meilleure façon de le faire qu'en jouant de votre meilleur côté?

XI prévu: Alisson, Andrew Robertson, Virgil van Dijk, Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain, Sadio Mane, Roberto Firmino, Mohamed Salah

