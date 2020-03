“Virtual La Liga” démarre LIVE – Barcelone affrontera le vainqueur de l’Espanyol-Eibar

La «Liga virtuelle» démarre MAINTENANT avec des joueurs de toutes les équipes de la division en compétition pour gagner un tournoi amical visant à collecter des fonds pour les professionnels de la santé afin de lutter contre la crise des coronavirus.

Cliquez ici pour le livestream.

Trois matchs éliminatoires auront lieu aujourd’hui, avec des moitiés de 9 minutes dans le jeu vidéo FIFA 20. En cas d’égalité, un autre match commencera avec les règles du «but en or» (le premier à marquer des victoires).

Sergi Roberto représentera Barcelone et affrontera le vainqueur du match entre l’Espanyol et Eibar un jour plus tard.

Adri Embarba d’Espanyol affrontera Edu Expósito d’Eibar pour déterminer qui affrontera Roberto.

De plus, Aitor Rubial de Leganes affrontera Pedro Porro du Real Valladolid. L’autre match de la ronde éliminatoire d’aujourd’hui aura lieu entre Lucas Pérez du Deportivo Alavés et Kevin Vázquez du Celta Vigo.

Ibai Llanos, célèbre streamer de jeux vidéo, et Miguel Ángel Román, commentateur de football de la télévision espagnole, raconteront les matchs aujourd’hui.