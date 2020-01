Virtus Avellino beau et gaspilleur, Irpini ko contre Faiano. Le Rapolo habituel décide

Avellino. La nouvelle année est encore amère pour Virtus Avellino qui ne peut s’établir à domicile face à Faiano et doit reporter le rendez-vous avec la première victoire de 2020. Pourtant les hommes de M. Della Rocca avaient joué une première mi-temps parmi les meilleurs de son mais un peu de malchance (pole de Merola à 7 ‘) et une prodigieuse intervention d’Amabile à 28’ sur D’Avella, retiennent les hôtes qui ne peuvent que se plaindre d’une défaite acquise en pratique après avoir a subi un seul coup de feu dans le miroir de la porte en 90 ‘.

VIRTUS SUR L’ATTAQUE, AIMANT SUR LES BOUCLIERS

Le compte rendu du match commence dès la 7e minute lorsque Merola, depuis une position très basse, prend le montant à gauche d’Amabile. Virtus joue bien et couvre mieux le terrain et à la 27e minute, il a pu prendre la tête avec l’habituel Merola qui, servi par D’Avella, rend littéralement Biancardi fou, mais son tir du pied gauche s’élargit au-delà de toute mesure et s’éteint. Une minute plus tard, Amabile est toujours sur la chaise. C’est une intervention prodigieuse qui étouffe le cri de D’Avella dans sa gorge. Son virage serré est rejeté par le gardien de Salerne avec la main d’appel. Le gardien de Salerne, un tour de mains plus tard, intervient promptement en sortie de nouveau sur Merola et évite le pire. Virtus continue de pousser mais sans aucune construction et les tirs de Cucciniello, Da Silva et toujours D’Avella n’ont pas de chance.

Ph Virtus Avellino, vs Faiano – Amabile

ERREUR MEROLA, RAPOLO NO. FAIANO NEXT

Le script est à nouveau identique au début du tournage avec

Virtus maîtresse du terrain et malchanceuse Merola qui ne réussit pas à marquer le

but de l’avantage. A 52 ‘Bincardi est averti. A 55 ‘Gaita entre pour

Lippiello. Mais comme cela arrive souvent dans le football, une coupe sur mesure de la droite

Rapolo est nécessaire de l’autre côté de l’air de la rigueur virtussienne. Son annonce publicitaire

la traversée est impossible pour Parisi, jusqu’ici inactif, et le Faiano passe

devant à 63 ‘. L’inertie de la course change et Merola est averti à 65 ‘

par simulation. Entre les cartons jaunes et les fautes répétitives, la course est

traîne comme ça: à 72 ‘Pepe et Gaita sont admonestés pour des protestations, à 74’ jaune

pour Coiro, à 76 ‘Modano entre et Della Rocca sort et deux minutes plus tard, il arrive

Rapolo est également averti pour une faute tactique sur Gaita lancée sur la contre-attaque. la

la course est continuellement divisée et à 82 ‘Merola sort également pour des problèmes musculaires et

Della Rocca est forcée de jeter bébé Sarro dans la mêlée, faisant ses débuts

dans l’excellence. À la 86e sortie Anzalone et Tozza entre avec Genovese qui

sauvegarde sur la ligne des défenseurs, mais change peu. Une minute plus tard, ils sont avertis

Giordano et D’Avella pour comportement non réglementaire et ce dernier est

forcé de quitter le terrain à 90 ‘pour un problème musculaire

faire de la place pour De Cicco. Rapolo est également sorti à 95 ‘et Di Giacomo est entré et la course

ça se termine comme ça.

Auteur:

Gerardo De Fabrizio