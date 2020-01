Virtus Baia corsair à Solaro, Danilo et Scotto di Clemente répandent l’Ercolanese

ERCOLANO (NA). Le club Baiano remporte trois points très lourds sur le terrainErcolanese et reprend sa marche vers le haut du classement de la Groupe F deuxième catégorie. Les virtussini restent à la deuxième place sur un pied d’égalité avec Scisciano et Fox Soccer, à seulement trois points du leader Visciano.

UN-DEUX BAIAN

Après la défaite interne en confrontation directe il y a une semaine contre Fox Soccer, Virtus Baia relève la tête. Les hommes de M. Stefano Coppola conquièrent Solaro contre les Vésuviens de troisième rang. Pour la première fois au nom de l’équilibre, les invités ont touché l’avantage avec Marco Lucci et Giovanni Di Costanzo, empêchant les raids de l’équipe locale. En deuxième mi-temps, le but a été marqué pour les Bayans: Danilo d’une excellente position a dévoré l’avantage, puis à 15 ‘sur passe décisive de Race il a trouvé le sceau qui donnait aux Bayans un à zéro. L’Herculanum est accusé du coup, qui après 60 “trouve un doublé avec Scotto di Clemente qui a pris le relais quelques minutes plus tôt, l’aide de Danilo a été décisive. Le doublé dirige le match et les invités risquent de se propager peu de temps après avec Di Fusco, qui fait peur à deux reprises à la défense locale. D’abord le gardien de but puis la barre transversale évitent le but de trois à zéro. Dernière secousse du jeu de Silvestri, le joueur virtussini d’une bonne position envoie par dessus la barre transversale.

BAIE ERCOLANAIS-VIRTUS 0-2

Herculanum (4-4-2): Acerra; Imperato, A. Ruggiero, Sannino (25’st Gargiulo), Durantini; De Crescenzo, F. Esposito (20’st Formicola), V. Esposito, Formisano (30’st Vitiello); Allegro (25’st Viscovo), Boccia

Disponible: V. Sannino, Senna. Entraîneur: S. Ruggiero.

VIRTUS BAY (4-3-3): Sil. Tufano; Carannante, P. Di Costanzo, Guardascione, Schiano Lo Moriello; Race, Di Fusco, M. Testa; Danilo (32’Erbaggio), G. Di Costanzo (18’ Silvestri), Lucci (5’ Scotto di Clemente). Disponible: Sim. Tufano. Entraîneur: S. Coppola.

ARBITRE: Di Gennaro de Naples.

REPÈRES: 15 ’Danilo, 16’ Scotto di Clemente (V).

Carton jaune: A. Ruggiero, Sannino, Formisano, Imperato (E), Race, Scotto di Clemente (VB).

NOTES: observé une minute de recueillement. Coins: 4-3. Récupération: 2’pt, 3’st.