Virtus Baia revient, de 0-2 à 3-2 contre un beau Leopardi à mi-parcours

BACOLI (NA). Extraordinaire victoire de retour du Virtus Baia, qui démarre le deuxième tour exactement comme le championnat avait commencé, ou avec un succès contre Leopardi. Déjà au match aller, les grenades avaient renversé le résultat: elles ont répété, un groupe plus tard, même à Chiovato.

AVANTAGE DES LÉOPARDS

De 0-2 à 3-2: un retour bien mérité, résultat d’un test de grand caractère. Mario Pisano, numéro dix inspiré par l’équipe de M. Coppola, touche le poteau après quelques secondes de jeu. A la 26 ‘, Pisano traverse toujours, touché par Scotto di Clemente, le ballon sur le filet mais l’arbitre annule pour hors-jeu. Possession du ballon et domination territoriale par les hôtes, qui à 35 ‘sont cependant pris par surprise par la seule véritable poussée des invités de la première mi-temps: ballon en profondeur, déviation malheureuse de Tufano, Guidi se penche pour le capitaine Di Sarno qui continue le sien.

BIS DES INVITÉS PUIS LE SUPER REVIENT

Au début de la reprise le doublement de Leopardi sur les développements d’un ballon placé, auteur du but Moscou. Sous deux buts, Virtus Baia réagit en augmentant le rythme et l’intensité du jeu. Pisano, avec une diagonale chirurgicale, après avoir dribblé quelques adversaires, raccourcit les distances. Pour équilibrer les comptes, nous pensons le capitaine de Virtus, Giorgio Di Fusco, qui réalise un Eurogol avec un tir de 35 mètres qui casse en sept, ce qui peut être appris par le gardien adverse. A 10 ‘de la fin de l’épisode clé: coup franc de Testa, le ballon rebondit sur la barre transversale, claque sur la ligne de but, est à peine éloigné de la défense de Leopardi, récupéré par Guardascione qui en le replaçant au milieu de la surface trouve le bras de un défenseur. Coup de pied de pénalité que Paco Di Costanzo transforme pour le but qui vaut les trois points.

